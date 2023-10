Entraron a su casa y les robaron mientras dormían, en Catriel: «Ahora vivimos con miedo»

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió la madrugada de este jueves en Catriel. Una familia se encontraba durmiendo en su domicilio cuando un grupo de personas ingresaron y les robaron su auto. Aseguraron que no sería la primera vez que roban en el sector.

Según describió una de las víctimas, se trataría de un grupo de hombres que circulaban por la zona de 400 viviendas con una actitud sospechosa. Vecinos afirmaron que serían los mismos que suelen robar neumáticos de vehículos estacionados.

El hecho ocurrió mientras la familia dormía en el sector superior de la vivienda. Los autores del robo ingresaron y se llevaron las llaves del auto que estaba estacionado en la cochera. Detallaron que lograron forzar el portón eléctrico y se llevaron un auto marca Volkswagen Fox rojo.

Alicia, la víctima de este robo, dialogó en la radio local FM Alas y describió la situación tras el hecho: “Levantarnos y encontrarnos con que, mientras dormíamos, ingresaron a casa es una sensación horrible, han logrado ingresar a casa, no se llevaron más que las llaves y luego el auto«.

Además, cuestionó el accionar para llevarse su vehículo que se encontraba dentro de la vivienda, «es llamativo porque los vecinos dejan autos afuera y eligieron llevarse el mío que estaba guardado, entendemos que tal vez buscaban otras cosas y decidieron de golpe hacer este robo, porque ni la cartera mía que estaba a mano se llevaron”, planteó.

Con respecto a la situación, lamentó el contexto por el que están pasando: “Ahora vivimos con miedo porque entraron a casa como si nada”.

Robo en Catriel: «La policía no tiene ningún vehículo»

Alicia reclamó por los recursos con los que cuenta la policía para desarrollar su trabajo. “La policía no pudo salir a buscar porque no tienen ningún vehículo, me atendieron de diez pero no tienen recursos”, comentó.

Justamente, este miércoles se conoció que Catriel recibió un nuevo móvil policial desde la provincia en un acto que se desarrolló en Viedma y estuvo encabezado por la gobernadora, Arabela Carreras.

Sin embargo, la víctima del robo criticó el contexto actual de la localidad con respecto a la inseguridad, “es vivir con incertidumbre en Catriel, no podes salir a caminar, no podes dormir tranquilo».

“No quiero ni pensar que sucedería si te despertás en ese momento cuando los delincuentes están adentro de tu casa, lo que nos puede llegar a suceder”, concluyó.