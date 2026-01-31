Escapaban de la Policía y terminaron volcando en Río Colorado: cuatro heridos, uno quedó atrapado dentro del auto

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este sábado en Río Colorado, tras una persecución policial que terminó con un vuelco sobre la Ruta Provincial 50. Cuatro personas, entre ellas una adolescente, resultaron con heridas y fueron trasladadas al hospital local.

Persecución policial y choque a alta velocidad en Río Colorado

Según informó el área de Prensa de la Policía de Río Negro, el hecho se inició alrededor de las 4.45, cuando un vehículo perdió el control en la intersección de República Española y San Martín y se subió a la vereda. El aviso ingresó a través del sistema de emergencias 911.

Tras ese episodio, el auto, un Chevrolet Aveo de color oscuro, continuó su marcha por distintas calles del centro. Al intentar identificar a sus ocupantes cerca de la plaza San Martín, el conductor emprendió la huida y comenzó una persecución por el barrio Unión.

Bomberos Voluntarios trabajaron más de una hora para rescatar a una persona atrapada en el vehículo.

El escape terminó minutos después sobre la Ruta Provincial 50, en dirección a Colonia Juliá y Echarren. Al llegar a la curva ubicada frente al cementerio municipal, el conductor perdió el control y volcó de manera violenta, quedando el vehículo sobre la banquina.

Operativo de rescate y estado de los heridos tras el vuelco en Río Colorado

El impacto se produjo cerca de las 5.04. En el lugar, la Policía identificó a cuatro ocupantes: una adolescente de 17 años y tres personas mayores de edad, todas domiciliadas en Colonia Juliá y Echarren.

Los heridos fueron trasladados al hospital local.

Dos de los ocupantes lograron salir por sus propios medios, otro fue hallado a pocos metros del vehículo y el restante quedó atrapado en el interior. Bomberos Voluntarios de Río Colorado utilizaron herramientas hidráulicas para concretar el rescate.

Personal de Salud dispuso el traslado de todos los heridos al hospital local. Permanecen bajo observación con lesiones de diversa consideración y, de acuerdo a la información oficial, ninguno presentaría riesgo de vida.

Intervino el fiscal de turno, quien ordenó iniciar actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad, mientras se aguardan los certificados médicos. El Gabinete de Criminalística realizó pericias para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del conductor.