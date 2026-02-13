Escapó un preso de Neuquén y es intensamente buscado: fingió una convulsión y huyó cuando llegó al hospital, ¿quién es?

Un conocido delincuente de Neuquén se fugó del hospital Bouquet Roldán luego de fingir una crisis de epilepsia. Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, de 25 años, quien simuló una convulsión en la Comisaría 19 durante la madrugada del miércoles. Allí cumplía prisión preventiva. Por la emergencia, Muñoz fue trasladado bajo custodia al centro de salud y escapó por una ventana tras burlarse del personal.

Según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca las 2. El interno pidió asistencia médica y fue derivado al hospital de calle Planas 1915. Cuando ingresó al box de atención, aprovechó el retiro de las esposas para huir.

Fuga de un detenido en el hospital Bouquet Roldán tras fingir epilepsia

Para escapar, se supo que el detenido rompió una persiana metálica de una ventana. Luego saltó hacia un pasillo y escaló hasta el techo del edificio, donde se perdió de vista.

Operativo policial desplegado en Neuquén para dar con Muñoz.

La Policía solicitó apoyo a otras unidades y desplegó un operativo de búsqueda en la zona. El procedimiento se extendió durante la madrugada, con resultados negativos. La búsqueda sigue vigente.

Quién es el prófugo buscado por la Policía de Neuquén tras la evasión

Muñoz es de nacionalidad argentina y mide 1,70 metros. Es de contextura delgada, tez trigueña, cabellos oscuros y ojos oscuros. La intervención corresponde a la Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad.

Ante cualquier información, se solicita contactarse con la unidad interviniente al (299) 4400796. Fuentes indicaron a este medio que ya es la segunda oportunidad en la que Muñoz se escapa de manera similar.

El antecedente judicial que duplicó su pena por tenencia ilegal de arma

Muñoz ya había sido condenado en 2017 por tenencia ilegal de arma de fuego. El 24 de octubre de ese año, había aceptado seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, pero al ser notificado volvió a cometer el mismo delito.

En aquella oportunidad, de acuerdo a la denuncia policial, le apuntó a un efectivo y dijo: “Ahora si llevame si querés. No te voy a firmar nada”. El fiscal calificó el hecho como “resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego sin autorización”. Las causas se unificaron y la pena se elevó a un año de prisión efectiva.