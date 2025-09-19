Estafa virtual en Río Negro: cayó en una falsa promo de Starlink, le hackearon el celular y perdió $6 millones

Cayó en una falsa promo de Starlink, le hackearon el celular y perdió $6 millones

En Río Negro se registró una nueva modalidad de estafa virtual por la cual un vecino de San Antonio Oeste terminó perdiendo alrededor de $6 millones. El comisario Gustavo Rodríguez, informó a Diario RÍO NEGRO que la víctima presentó la denuncia cuando notó movimientos extraños en su cuenta bancaria luego de acceder a una falsa promo de Starlink.

La denuncia fue presentada el 15 de septiembre, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas. Según la información brindada por el comisario Rodríguez, el hombre declaró que la estafa se concluyó cuando ingresó a un link para acceder a una supuesta promoción para acceder al servicio de internet satelital Starlink.

El link había sido publicado en un posteo de la red social Facebook y el perfil simulaba pertenecer a la empresa conducida por Elon Musk. El hombre atraído por una promoción con bonificación, cayó y no pudo advertir a tiempo que se trataba de un fraude.

Cuando accedió al link, los estafadores virtuales lograron tomar control total del celular y sin que la víctima se percatara, accedieron a sus cuentas bancarias. Lamentablemente tomó conocimiento del grave hecho cuando al revisar las aplicaciones vio transacciones y una solicitud de préstamo que él no había realizado.

El comisario contó que con la suma de todos los movimientos que realizaron desde su celular, la víctima terminó perdiendo alrededor de $6 millones que lamentablemente no podrá recuperar.

Estafa virtual: recomendaciones

Algunos consejos para evitar caer en estafas:

Desconfiar de enlaces sospechosos: No hacer clic en links enviados por SMS, correos electrónicos o redes sociales que prometan ofertas increíbles. Siempre verificar la autenticidad de la fuente.

Verificar la dirección del sitio web: Comprobar que la URL sea la oficial (starlink.com) y no contenga errores ortográficos o caracteres extraños.

No compartir información personal o bancaria: Starlink nunca solicitará datos sensibles como números de PIN, contraseñas o información de cuentas bancarias por teléfono o por fuera de sus canales oficiales.

Acudir a los canales oficiales: Ante cualquier duda, contactar a la empresa a través de su sitio web oficial o sus aplicaciones verificadas.

En caso de haber sido víctima de una estafa virtual, se recomienda:

Denunciar inmediatamente: Presentar la denuncia en la Comisaría más cercana, en el Ministerio Público Fiscal o ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en Argentina.

Contactar a su banco: Informar a la entidad financiera sobre lo sucedido para que puedan tomar medidas y monitorear la actividad de sus cuentas.