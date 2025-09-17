Escándalo por estafas en Río Negro y Neuquén: investigan un millonario fraude con terrenos y viviendas

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra cuatro personas a quienes acusó de integrar una asociación ilícita vinculada a la firma Age Desarrollos, inscripta como Le Bleu SRL. Según el organismo, se habrían utilizado contratos simulados de compraventa y construcción para estafar a múltiples víctimas. Tres de los imputados también fueron señalados por el delito de estelionato. Es decir, vendían terrenos ajenos como propios.

Una asociación ilícita en Río Negro que usaba terrenos y viviendas como pantalla

De acuerdo con la acusación, el principal imputado encabezó la organización desde 2019 y, en los últimos meses, incluso habría ejercido presión sobre testigos. Esa situación llevó a que la Fiscalía y las querellas solicitaran la prisión preventiva para garantizar el avance de la investigación y proteger a las personas que declararon.

La investigación determinó dos tipos de maniobras fraudulentas. La primera, asociada al delito de estelionato, consistía en vender terrenos ajenos como propios. La segunda correspondía a estafas reiteradas, ocultas detrás de la apariencia de una empresa constructora.

En este marco, la imputación sostiene que se trató de una asociación ilícita estable y permanente, lo que agrava la situación procesal de los acusados. La Fiscalía resaltó la continuidad de los hechos en distintas localidades del Alto Valle.

Las primeras maniobras detectadas habrían tenido como escenario el barrio Posadas del Sol de Cipolletti, donde los acusados vendieron lotes que no les pertenecían. En algunos casos, además, simulaban contratos de construcción que nunca se concretaban.

Víctimas del Alto Valle entregaron dinero, vehículos y terrenos en forma de pago

Las víctimas denunciaron haber perdido sumas importantes de pesos y dólares en esas operaciones fraudulentas. Además, en otros casos se habrían firmado contratos por viviendas tipo Age Block (con bloqueador solar) o Wood Frame (estructura de madera), con promesas de construcción que quedaron incumplidas.

La investigación reportó víctimas en distintas localidades del Alto Valle, una de ellas, Plottier. Foto: archivo.

El segundo bloque de hechos investigados incluye nueve estafas reiteradas entre enero de 2022 y julio de 2023, en ciudades como Cipolletti, Plottier y Fernández Oro. Allí, los damnificados entregaron dinero, vehículos y terrenos como parte de pago.

Según el expediente, las obras no se realizaron o fueron ejecutadas de manera mínima y defectuosa. En consecuencia, las familias afectadas quedaron sin casas y con un fuerte perjuicio económico.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía solicitó que se mantenga bajo prisión preventiva al principal sospechoso, considerado el jefe de la organización.

Ocho meses de prisión preventiva al presunto líder de la estafa

El juez de garantías hizo lugar al pedido fiscal y dictó ocho meses de prisión preventiva para el principal imputado. El fundamento central fue el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de los episodios de intimidación a testigos relatados en la audiencia.

Mientras tanto, las dos causas seguirán su curso en la etapa de control de acusación. Esa instancia será clave para definir si los hechos llegan a juicio oral.