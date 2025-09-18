Estafas en Río Negro y Neuquén: ¿cómo se realizó el fraude millonario con terrenos y viviendas?

Cuatro personas fueron acusadas de integrar una asociación ilícita responsable de un fraude millonario que dejó a varias víctimas en Neuquén y Río Negro. El caso, que involucra estafas con terrenos y viviendas, sigue bajo investigación por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. A pesar de que el proceso continúa, la fiscalía ya ha brindado detalles sobre el modus operandi de los estafadores.

Desde la Fiscalía detallaron en la acusación que el grupo vinculado a la asociación ilícita para cometer su objetivo ofrecía contratos simulados de compraventa y construcción.

La investigación constató dos tipos de maniobras de fraude: la primera asociada al delito de estelionato por el cual fueron acusados tres de los imputados. Esta modalidad consiste en vender terrenos ajenos como si fueran propios.

La segunda modalidad correspondía a estafas reiteradas, los acusados se ocultaban detrás de la apariencia de una empresa constructora y llegaban a sus víctimas a través de la promoción en redes sociales. Los estafadores prometían la construcción de viviendas o firmar contratos que nunca se completaban, o se realizaban de manera mínima y defectuosa.

Ocho meses de prisión preventiva al presunto líder de la estafa

De acuerdo con la acusación, el principal imputado encabezó la organización desde 2019 y, en los últimos meses, incluso habría ejercido presión sobre testigos. La Fiscalía resaltó la continuidad de los hechos en distintas localidades del Alto Valle.

El juez de garantías hizo lugar al pedido fiscal y dictó ocho meses de prisión preventiva para el principal imputado. El fundamento central fue el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de los episodios de intimidación a testigos relatados en la audiencia.

Mientras tanto, las dos causas seguirán su curso en la etapa de control de acusación. Esa instancia será clave para definir si los hechos llegan a juicio ora