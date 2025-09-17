Evitá ser víctima de fraude: EPEN advirtió sobre estafas que circulan en Andacollo y zonas aledañas

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) emitió un alerta a la comunidad, especialmente a los vecinos de Andacollo y localidades cercanas, tras detectar nuevos intentos de estafa dirigidos a sus clientes.

Según informaron desde el organismo, las maniobras fraudulentas consisten en llamadas telefónicas en las que se aprovecha información disponible en redes sociales para engañar a los usuarios.

Los estafadores envían códigos que luego utilizan para acceder a datos confidenciales, con el aparente objetivo de hackear cuentas de WhatsApp y solicitar información sensible.

La modalidad detectada comienza con la creación de una falsa cuenta en redes sociales que simula ser del EPEN. Desde allí se ofrecen supuestos servicios, y al hacer clic, los usuarios son derivados a un número de WhatsApp que solicita números de cuenta y otros datos personales.

Ante intentos de estafa, la entidad aconseja no brindar claves ni información sensible a nadie

El EPEN recordó a la ciudadanía que no realiza llamados solicitando información, no envía códigos ni enlaces virtuales, y que su personal y vehículos se encuentran siempre debidamente identificados. También insistieron en la importancia de no compartir datos personales, claves de usuario ni otra información sensible con terceros o sitios web no oficiales.