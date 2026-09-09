El Concejo Deliberante de Viedma modificó las reglas para comercios, alojamientos y monopatines

Este miércoles nueve de septiembre se reunieron concejales en Viedma para debatir cambios de la gestión municipal. Foto: Marcelo Ochoa

El Concejo Deliberante de Viedma declaró este miércoles la Emergencia Ambiental y Sanitaria en los predios donde se acumulan vehículos secuestrados y sancionó modificaciones al régimen de alojamientos turísticos de la ciudad y El Cóndor.

Durante la sesión, también aprobó en primera vuelta el régimen de habilitación comercial exprés y avanzó con nuevas reglas para la circulación de monopatines eléctricos y la regulación de espacios culturales autogestivos.

Emergencia Ambiental y Sanitaria

El Concejo declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria en el predio de vehículos secuestrados, por el plazo de un año.

La medida busca acelerar los procesos de identificación, recuperación, descontaminación, desguace y compactación de los vehículos que permanezcan allí desde hace más de seis meses.

El presidente del Concejo y autor del proyecto, Pedro Bichara, señaló que, además de liberar espacio, se busca recuperar aquellos vehículos que todavía puedan ser aprovechados.

En ese sentido, destacó la propuesta de la Universidad Nacional de Río Negro para reutilizar bicicletas secuestradas y destinarlas a estudiantes con dificultades para trasladarse, y la iniciativa de Cotranvi para recuperar motocicletas del predio.

También planteó la posibilidad de recuperar elementos mecánicos o motores para escuelas técnicas.

Se regularizan los alojamientos turísticos en Viedma y El Cóndor

El Concejo aprobó por mayoría, en segunda vuelta, las modificaciones a la Ordenanza 8843, que regula el funcionamiento de casas y departamentos destinados al alquiler turístico en Viedma y el balneario El Cóndor.

Entre los cambios, se elimina la obligación de informar la tarifa del alojamiento en el registro de oferentes de alquileres temporales. También se establece un régimen diferencial para quienes exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo terreno, quienes deberán tramitar una habilitación comercial.

Además, el informe antisiniestral será reemplazado por certificados de gas y electricidad firmados por profesionales matriculados, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad para los turistas.

La nueva normativa también establece una escala de infracciones y multas de entre 50 y 400 Unidades Fiscales (UF), además de apercibimientos, inhabilitaciones y clausuras.

Habilitación exprés para abrir comercios

El Concejo aprobó en primera vuelta el Régimen de Habilitación Comercial Exprés, destinado a simplificar los trámites para comercios de bajo riesgo que funcionen en locales que ya hayan contado con una habilitación municipal.

“Buscamos acompañar y agilizar la actividad comercial”, señaló la concejala María Andría al fundamentar la iniciativa.

Según explicó, la propuesta apunta a facilitar los trámites y reducir los costos para quienes buscan iniciar una actividad comercial.

El régimen podría aplicarse a inmuebles donde haya funcionado una actividad comercial habilitada durante los últimos dos años, siempre que no sean necesarias modificaciones estructurales ni se desarrollen actividades consideradas de riesgo.

Monopatines eléctricos: qué establece la nueva regulación

El proyecto aprobado por mayoría establece el uso obligatorio de casco y luces, una velocidad máxima de 30 km/h, seguro contra terceros y una edad mínima de 16 años para circular con estos vehículos.

“No se trata de prohibir, sino de cuidar a quienes utilizan este tipo de medio de transporte”, sostuvo la concejala Lorena Alan al referirse a la regulación de los equipos de tracción eléctrica.

La propuesta de Julián Algañaras fue cuestionada durante la sesión por la concejala libertaria Silvina Franco, quien manifestó su rechazo a la prohibición de circular por rutas nacionales y provinciales, al señalar que hay vecinos que utilizan el puente para trasladarse entre Viedma y Patagones.

Franco también consideró que se debería trabajar desde la educación antes que mediante multas. Por su parte, Vanesa Cacho sostuvo que se trata de normas de convivencia necesarias.

Espacios culturales autogestivos: qué cambia

Otro de los proyectos aprobados por unanimidad fue la creación de un registro municipal de espacios culturales autogestionados e independientes.

La iniciativa reconoce a estos espacios como ámbitos de uso social y comunitario y los diferencia de otros locales con fines exclusivamente lucrativos.

La normativa establece categorías según la capacidad y ubicación de los espacios y dispone que al menos el 30% de la programación anual esté destinada a producciones culturales locales.

Durante la sesión, el Concejo también declaró de interés a la Asociación Civil Patagónica de Pesca Turística y Deportiva de Viedma y destacó los 20 años de trayectoria de la Red Social de los barrios Lavalle, Mi Bandera y sectores aledaños.

Por último, se instituyó el 21 de abril como Día de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de accidentes y las prácticas de seguridad en los ámbitos laborales.