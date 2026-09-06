Una rural que mira al futuro: producción, diálogo y nuevas oportunidades para Río Negro, pero volvió al escenario el tema de la barrera sanitaria

La 49ª Exposición Ganadera, Avícola, Comercial e Industrial de Río Colorado volvió a funcionar como un punto de encuentro para analizar el presente de la producción y, especialmente, para discutir hacia dónde puede avanzar la actividad agropecuaria de Río Negro. En el acto inaugural, el presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Pablo Castillo; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo; y el gobernador Alberto Weretilneck trazaron diagnósticos diferentes, pero con varios puntos en común: la necesidad de producir más, cuidar el estatus sanitario, mejorar las condiciones para el productor y profundizar el diálogo entre las entidades rurales y el Estado.

Para Castillo, la exposición llegó en un momento particular, marcado por un cambio favorable en las condiciones climáticas. Las lluvias, señaló, permiten recuperar expectativas y, al mismo tiempo, reducir la presión que durante los últimos años obligó a sacar animales de los campos.

“Esta exposición no es una muestra más. Este año la perspectiva climática ha cambiado. Las lluvias nos vienen acompañando”, sostuvo el dirigente. Y agregó que esa situación “no solo da esperanza, sino también frena la salida de animales en todas sus categorías”.

Pero el mejor escenario climático no alcanza por sí solo. Castillo advirtió sobre la recuperación de los campos y, particularmente, sobre el avance del monte y la pérdida de pastizales naturales. Por eso planteó como una de las tareas pendientes comenzar a trabajar sobre el control de la arbustización del pastizal.

Seguridad, caminos y herramientas para el productor



En su mensaje, el presidente de la Rural también puso en valor el trabajo que se viene realizando en materia de seguridad rural, especialmente a partir del vínculo con la Patrulla Rural y las autoridades judiciales y policiales.

Pablo Castillo en la inauguración de la Expo Rural de Río Colorado.



En la misma línea, destacó el diálogo con Vialidad Provincial para el mantenimiento y mejoramiento de los caminos, una cuestión central para una zona donde la actividad productiva depende de la circulación permanente de hacienda, insumos y producción.

También remarcó el crecimiento del encierre comunitario, que “año tras año” es elegido por los productores como una herramienta estratégica. A esto sumó dos modificaciones normativas que consideró importantes para el sector: la nueva reglamentación de fauna y la reglamentación de carnes, dentro de la cual se consiguió un viejo reclamo de los productores el autoconsumo.

Castillo también aprovechó el escenario para defender el sentido de las exposiciones rurales. “Desde la Rural queremos dejar un mensaje: defendemos y jerarquizamos las exposiciones ganaderas”, afirmó, al considerar que cuando se habla de genética, producción y futuro también se está hablando de “sanidad, responsabilidad y confianza”.

Su mensaje final fue dirigido directamente a los productores: continuar invirtiendo en genética y tecnología y aprovechar la combinación de un mejor escenario climático con un momento favorable para la ganadería.

Rotondo: “La dirigencia agropecuaria cambió porque el país cambió”



El vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, planteó uno de los conceptos políticos más fuertes de la jornada. A su entender, el sector agropecuario atraviesa un cambio de paradigma en la relación con los gobiernos.

Javier Rotondo, vicepresidente de CRA estuvo en la Expo de Río Colorado.



“La dirigencia agropecuaria cambió porque el país cambió”, sostuvo. Recordó que durante muchos años las entidades rurales estuvieron acostumbradas a la protesta, la resistencia y el enfrentamiento con gobiernos que, según señaló, no comprendían al sector. “Esos tiempos hoy cambiaron, esos tiempos hoy nos hacen dialogar”, afirmó.

Para Rotondo, ese nuevo escenario obliga también a modificar la actitud de las propias entidades. El desafío, dijo, es construir consensos y trabajar tanto con el Gobierno nacional como con las administraciones provinciales.

En ese contexto destacó la reforma de la legislación sobre carnes de Río Negro, a la que consideró un avance en la dirección de facilitar la actividad productiva.

Sanidad: una bandera que CRA no resigna



Uno de los puntos centrales del discurso de Rotondo fue la defensa del estatus sanitario de la región y, particularmente, la posición de CRA frente al debate por el ingreso de carne con hueso por debajo de la barrera del río Colorado.

Paseo de campeones en la Expo Rural de Río Colorado.



El dirigente fue contundente al señalar que no se pueden poner en riesgo años de trabajo sanitario por intereses comerciales coyunturales.

“Un estatus sanitario se debe igualar siempre para arriba”, afirmó, al plantear que los estándares en materia de fiebre aftosa y sanidad animal deben ser cada vez más exigentes.

La defensa sanitaria fue acompañada por una reivindicación del productor como protagonista de la conservación de los recursos naturales. “El ambientalista número uno de la República Argentina es el productor agropecuario”, sostuvo Rotondo.

La definición se apoyó en una idea sencilla: quienes producen viven diariamente en contacto con la naturaleza y necesitan conservar la capacidad productiva de sus campos para las próximas generaciones.

Bonos de carbono y delito rural



El dirigente de CRA también puso sobre la mesa dos temas que la organización está llevando al Congreso nacional: los bonos de carbono y el vandalismo rural.

Javier Rotondo, vicepresidente del CRA, estuvo en Río Colorado.



Sobre el mercado de carbono, la posición de CRA es que los beneficios económicos derivados de esa actividad deben corresponder a quienes generan y conservan ese recurso. “Los bonos de carbono son de los que los producen”, afirmó Rotondo, quien sostuvo además que Argentina y Río Negro son carbono positivos y que, especialmente en zonas donde producir es más difícil, puede abrirse una oportunidad para los productores.

En materia de seguridad, anticipó el impulso de un proyecto legislativo sobre vandalismo rural, con el objetivo de contemplar las características particulares que tiene el delito en las distintas regiones productivas del país.

Su llamado final fue a recuperar el protagonismo de las instituciones. “Argentina no se salva con salvadores. Se salva con cada uno de nosotros poniendo un norte a que sea un país vivible de una buena vez”, expresó.

Weretilneck: “La genética rionegrina es una de las mejores del país”



El gobernador Alberto Weretilneck aprovechó la apertura del circuito de exposiciones rurales para hacer un balance de la producción ganadera y agrícola provincial y destacar algunos indicadores que, a su entender, muestran un proceso de recuperación y crecimiento.

Lo mejor de la ganadería patagónica se dio cita en Río Colorado.



Uno de los primeros datos que puso sobre la mesa fue el crecimiento de la genética. Recordó que al comienzo del Plan Ganadero Provincial, en 2010-2011, Río Negro contaba con alrededor de diez cabañas, mientras que actualmente la provincia alcanza las 25.

Los resultados obtenidos por productores rionegrinos en Palermo fueron utilizados como una muestra concreta de ese crecimiento. “Hoy nadie duda que la genética rionegrina es una de las mejores del país”, afirmó Weretilneck, al remarcar que ese desarrollo fue construido por productores y trabajadores de la provincia.

El segundo indicador señalado por el gobernador fue la recuperación del stock ganadero. Según los números expuestos, después de la gran sequía la provincia había descendido a unas 400.000 cabezas y actualmente se encuentra en torno de las 700.000.

A esto sumó otro dato: el récord de faena registrado el año pasado, con unos 170.000 animales procesados por la industria provincial, y el crecimiento de la terminación de hacienda, que ronda los 120.000 animales.

Para Weretilneck, los resultados tienen todavía mayor valor porque fueron alcanzados en un contexto de cambios en las reglas de juego y modificaciones vinculadas con la barrera sanitaria.

Ganadería y agricultura, un solo complejo



Otro de los ejes del discurso oficial fue la necesidad de dejar de pensar a la ganadería y la agricultura como actividades separadas.

Varios funcionarios llegaron hasta la Expo de Río Colorado para acompañar a la producción.



“Tenemos un gran desafío por delante, que es cómo relacionamos la ganadería con la agricultura, o mejor dicho, que formen parte de un solo complejo”, planteó el gobernador.

La idea apunta a que una mayor producción de granos y forrajes dentro de la provincia permita abastecer a la ganadería y fortalecer especialmente los sistemas de terminación de animales.

Los números muestran una expansión de la superficie productiva: el maíz pasó de unas 12.000 hectáreas a 28.000 en los últimos años; la alfalfa pura alcanza las 29.000 hectáreas y las pasturas unas 13.000 hectáreas.

Para el gobernador, la combinación de genética, agua, alimentos, sanidad e infraestructura puede convertirse en la base de un complejo agropecuario de mayor escala.

70.000 nuevas hectáreas y más infraestructura



Weretilneck anunció también las oportunidades que abre un financiamiento de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo destinado a poner en producción unas 70.000 nuevas hectáreas.

La inversión permitirá avanzar sobre distintos puntos estratégicos de la provincia, acompañada por obras de infraestructura eléctrica y de riego.

Entre ellas mencionó la interconexión eléctrica de distintas zonas productivas, la posibilidad de consolidar Guardia Mitre como área agrícola y el avance de infraestructura energética para poner definitivamente en marcha Negro Muerto.

También destacó la modernización del sistema de riego de IDEVI, que permitirá continuar ampliando la frontera productiva del Valle Medio y de otras zonas bajo riego.

“Río Negro expande definitivamente su frontera agrícola”, afirmó el gobernador, al señalar que esas nuevas hectáreas estarán disponibles para complementar el esfuerzo que los productores vienen realizando desde hace años.

Un nuevo marco legal para la producción



El gobernador también hizo especial referencia al trabajo conjunto entre la Federación de Entidades Rurales, las sociedades rurales, el Gobierno provincial y los legisladores para actualizar el marco normativo vinculado con la producción.

Mencionó la reforma de la ley de marcas y señales, los cambios en la legislación de fauna y, como paso más reciente, la modificación de la ley de carnes y de productos y subproductos de la provincia.

La intención, explicó, es adaptar las normas a las necesidades actuales y futuras de los productores. “Poniendo la legislación al servicio de los productores”, sintetizó.

La estabilidad como oportunidad



En el tramo final de su discurso, Weretilneck coincidió con Rotondo en que el país atraviesa una etapa diferente y puso el foco en la estabilidad económica como una oportunidad para la inversión productiva.

“Esta estabilidad y esta oportunidad nos tiene que quizás adelantar los pasos y quizás nos signifiquen ir más rápido de lo que pensábamos hacer”, sostuvo.

Para el gobernador, una inflación y un tipo de cambio más estables permiten recuperar algo que durante mucho tiempo fue difícil para el productor: la posibilidad de proyectar a mediano y largo plazo.

En ese escenario ubicó al financiamiento como una herramienta clave. Mencionó líneas del Consejo Federal de Inversiones, Banco Patagonia, la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia, instrumentos del Ministerio de Desarrollo Productivo y sistemas de garantías provinciales.

El objetivo, señaló, es aprovechar el nuevo escenario para profundizar la relación entre el sector privado y el Estado y acelerar los proyectos productivos.

Una provincia ganadera y agrícola



El cierre del gobernador tuvo un fuerte contenido institucional y de reconocimiento a quienes construyeron la actividad agropecuaria rionegrina.

“Nosotros somos una provincia agrícola. Somos una provincia ganadera”, afirmó Weretilneck, al reivindicar a la tierra, el agua y el sol como elementos centrales de la identidad provincial.

En el marco de los casi 50 años de la Sociedad Rural de Río Colorado, destacó a los productores que precedieron a las nuevas generaciones y, especialmente, a los jóvenes que hoy conducen empresas y establecimientos.

El mensaje terminó de sintetizar uno de los conceptos que atravesó toda la jornada: la necesidad de combinar experiencia, instituciones, inversión, tecnología y nuevas generaciones para consolidar el desarrollo productivo.

“Más allá de las diferencias, los puntos de vista, de qué lado del mostrador estamos, todos sabemos que somos una sola cosa: lo público y lo privado a la hora de defender los intereses de la provincia y fundamentalmente de apostar al futuro”, expresó el gobernador.

En Río Colorado, la apertura de la 49ª Exposición Rural dejó así una agenda que excede al encuentro ganadero. Recuperación del rodeo, genética, expansión agrícola, infraestructura, financiamiento, sanidad, seguridad, nuevas normas y participación institucional aparecen como piezas de un mismo desafío: transformar una etapa de mejores condiciones en crecimiento productivo sostenido.