El video de Claudio Barrelier sobre violencia de género que resurgió tras el femicidio de Agostina Vega

El acusado del femicidio de Agostina Vega realizó el sondeo como parte de una tarea de psicología social.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, fue un disparador de diversas opiniones en redes sociales. En las plataformas comenzó a circular un antiguo video protagonizado por Claudio Barrelier, el único detenido e imputado en la causa.

Se trata de un registro audiovisual realizado en 2015, cuando Barrelier cursaba estudios en el CENMA N° 232, una institución educativa para adultos que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades e incorpora contenidos vinculados a la Psicología Social.

Se conoció un video de 2015 en el que Claudio Barrelier aparece haciendo encuestas callejeras sobre violencia de género.



En las imágenes, el hombre hoy imputado por el femicidio de Agostina Vega consulta a distintas personas en la vía pública. “¿Qué opina sobre la violencia de… pic.twitter.com/AbHIAkHmwA — eldoce (@eldoceoficial) June 2, 2026

La producción formaba parte de una actividad escolar y llevaba por título “Las actitudes”. En ella, Barrelier y otros estudiantes recorrieron distintos sectores de la ciudad entrevistando a vecinos y comerciantes sobre problemáticas sociales de actualidad.

Entre las preguntas planteadas figuraban temas como la adopción por parte de parejas homosexuales, la legalización del aborto y la violencia de género y familiar.

En uno de los fragmentos del video, es el propio Barrelier quien consulta a un entrevistado: “¿Qué opinás sobre violencia de género y la familia?”.

Las respuestas obtenidas durante la recorrida hoy cobran una llamativa dimensión a la luz de los hechos que se investigan. “No debería existir. Debería haber los medios para llegar a un entendimiento y no llegar a las manos o a agresiones”, responde uno de los vecinos consultados.

Otro entrevistado sostiene que “la violencia solamente genera más violencia”, mientras que una mujer afirma: “Es una aberración, no debería existir y debería estar más penalizado”.

Un material que se viralizó tras su detención

La grabación permaneció prácticamente desconocida durante una década, hasta que comenzó a difundirse masivamente en las últimas horas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, luego de la detención de Barrelier por el crimen de Agostina Vega.

El material se viralizó en el marco de la fuerte repercusión pública que generó el caso y mientras la Justicia avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

Actualmente, Barrelier permanece detenido como principal acusado en la causa. Los investigadores sostienen que Agostina ingresó a su domicilio el día de su desaparición y que nunca volvió a ser vista con vida.

A diez años de aquella actividad escolar centrada en reflexionar sobre problemáticas sociales, el nombre de Claudio Barrelier quedó vinculado a una de las investigaciones criminales que más conmoción generó en Córdoba durante los últimos años.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.