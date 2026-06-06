El abuelo de Agostina Vega fue internado en Córdoba mientras sigue la conmoción por el femicidio

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, fue internado este sábado en la ciudad de Córdoba luego de sufrir una descompensación. El familiar de la adolescente víctima de femicidio fue asistido de urgencia y derivado al Hospital San Roque, donde también permanece internada la madre de la joven, Melisa Heredia.

Según trascendió, el hombre presentó un fuerte dolor en el pecho, lo que motivó la intervención de su entorno cercano y el traslado a un centro de salud. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado.

Femicidio de Agostina Vega: preocupación por la salud de la familia en Córdoba

Según publicó Noticias Argentinas, Miguel Heredia permanece bajo observación médica mientras se aguardan precisiones sobre su evolución.

La internación se produjo en un contexto de profunda conmoción por el asesiato de Agostina Vega. Además, trascendió que los allegados habrían denunciado amenazas, entre ellas advertencias relacionadas con un posible ataque contra su vivienda.

Madre y abuelo de la víctima están internados en el hospital San Roque de Córdoba.

Melisa Heredia, madre de la adolescente, también permanece internada desde el 29 de mayo. Su cuadro se originó durante una de las movilizaciones en las que familiares y vecinos reclamaban por la aparición de su hija.

De acuerdo con la información difundida en aquellos días, la mujer sufrió una severa descompensación acompañada por deshidratación extrema e hipertensión, por lo que debió recibir atención médica.

Femicidio de Agostina Vega: la abuela apuntó al segundo detenido

Por el femicidio de Agostina Vega hay dos detenidos: Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta. La abuela de Agostina reveló que el segundo detenido tuvo participación en los momentos posteriores a la desaparición de la adolescente.

Además, según relató, el hombre estuvo presente cuando se realizaron las denuncias iniciales y colaboró con distintos movimientos vinculados a la búsqueda de la joven.

Claudio Barrelier, el primer detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

La mujer también sostuvo que Fassetta acompañó algunos de los procedimientos efectuados por la Policía en la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

Sus declaraciones se incorporan a una investigación que continúa avanzando con múltiples medidas judiciales y que busca reconstruir en detalle lo ocurrido antes y después de la desaparición de Agostina.