Femicidio de Agostina Vega: la abuela reveló que el segundo detenido acompañó a denunciar la desaparición

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando y en las últimas horas surgieron nuevos detalles sobre Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa, acusado de presunto encubrimiento agravado.

Elizabeth, abuela de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, aseguró que conoció a Fassetta el mismo día en que se denunció la desaparición de su nieta y confirmó que acompañó a Melisa Heredia, madre de Agostina, a realizar la denuncia policial.

“Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, expresó la mujer en declaraciones a la prensa.

Elizabeth, la abuela de Agostina, encabeza la marcha junto a otros familiares. (Foto: captura TN)

Según relató, Fassetta formaba parte del entorno vinculado a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio. Incluso señaló que Melisa habría conocido al ahora detenido en los mismos ámbitos donde frecuentaba al sospechoso.

La abuela de Agostina también explicó que Fassetta estuvo presente durante los primeros procedimientos realizados por la Policía en la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

“Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, sostuvo Elizabeth durante una entrevista televisiva.

Además, fue consultada por Soledad, la mujer que le prestó a Barrelier el Ford Ka negro que se encuentra bajo investigación en la causa. Sobre ella afirmó no tener información.

“No sé quién es, no sé qué hace. Sé que estaba con él cuando el papá de Agostina fue a preguntarle por mi nieta. Sé que ella estaba ahí y lo ayudaba en su relato”, indicó.

Quién es Osvaldo Fassetta

Fassetta, de 47 años, fue detenido por orden de la Justicia cordobesa luego de que la fiscalía considerara que podría haber colaborado en el encubrimiento del crimen.

El hombre mantenía una amistad con Claudio Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Según explicó su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, ambos se conocieron en el ámbito futbolístico, ya que compartían actividades vinculadas a Instituto de Córdoba.

Con el tiempo, también entabló relación con Agostina Vega y su madre, Melisa Heredia, a quienes conoció durante torneos amateurs de fútbol que se disputaban los fines de semana.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Fassetta trabaja desde hace más de 16 años en el rubro de la construcción, es padre de dos hijos y, tras la detención de Barrelier, se encontraba alojado en la vivienda de su madre.

Antes de quedar detenido, brindó varias entrevistas en las que aseguró que no se encontraba en la casa cuando ocurrió el crimen y que incluso colaboró activamente en la búsqueda de la adolescente.

Sin embargo, la fiscalía sostiene sospechas sobre su posible participación en maniobras destinadas a ocultar información o pruebas relacionadas con lo ocurrido en la vivienda de calle Campillo al 878, considerada la escena primaria del femicidio.

Por ese motivo, quedó detenido este jueves por la noche y será investigado por el delito de encubrimiento agravado, mientras la Justicia intenta determinar si hubo más personas involucradas en el crimen o en el posterior ocultamiento de evidencias.