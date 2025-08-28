Formularán cargos a los sospechosos del doble homicidio de Cutral Co

El joven que era buscado por su presunta vinculación con el doble homicidio de Cutral Co se presentó ayer en la comisaría 15°, después que se hiciera pública la búsqueda de paradero. Ya había otro detenido que fue aprehendido en una serie de allanamientos. Se espera que hoy se haga la audiencia de formulación de cargos. Las víctimas fueron José Junior Riquelme y Nicolás Piovesán.

La investigación para esclarecer el homicidio de Junior Riquelme, de 18 años y Nicolás Piovesán de 16, avanza. En las últimas horas del miércoles, se presentó Carlos Andrés De la Vega, en las instalaciones de la comisaría 15°, en el barrio Pampa que sigue la investigación.

De este modo, De la Vega, de 22 años se suma a Juan José Canihuan, de 23 años, quien había sido detenido por efectivos policiales que llevaron adelante los cinco allanamientos. La formulación de cargos se hará esta jornada para establecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon el homicidio de los dos adolescentes.

Las dos víctimas fatales fueron ultimadas por la espalda, en el barrio Nehuen Che. Riquelme y Piovesán estaban tendidos en la calle Rosenbrock y Baka de esa barriada. Las investigaciones dieron cuenta que los atacantes se desplazaban a bordo de un automóvil.

La fiscalía a cargo de Gastón Liotard y Gabriela Macaya ordenaron una serie de allanamientos, en total fueron cinco. De esas diligencias se logró secuestrar un Volkswagen Gol de color negro; una motocicleta; una mochila que en el interior tenía un arma de fuego; entre otros elementos. Las víctimas fatales terminaron con dos y tres impactos de bala cada uno. En el lugar donde encontraron los cuerpos, se incautaron más de veinte vainas.