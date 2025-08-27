A quemarropa y por la espalda, así mataron a los dos jóvenes de Cutral Co: hay un detenido. Foto: Gentileza La Voz

La investigación por el doble homicidio perpetrado en la madrugada del pasado martes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co ya arrojó sus primeros resultados. Los informes de autopsia revelaron la brutalidad del ataque que terminó con la vida de Junior Riquelme (16) y Nicolás Piovesan (18). Además, una persona fue detenida en el marco de los allanamientos realizados en la zona.

El ataque en plena calle

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del martes, en la intersección de las calles Rosembrock y Agrimensor Baka. La fiscal Gabriela Macaya y el fiscal jefe Gastón Liotard ordenaron diversas diligencias, entre ellas entrevistas a testigos y la revisión de cámaras de seguridad.

De las pesquisas surgió la presencia de un automóvil Volkswagen Gol Trend negro con vidrios polarizados. Según los registros, al menos dos personas se trasladaban en el vehículo y efectuaron múltiples disparos contra los jóvenes en la vía pública. El auto realizó varias pasadas por la cuadra antes de retirarse, dejando en el lugar al menos 20 vainas servidas.

Autopsias: disparos a quemarropa y por la espalda

El martes por la tarde se practicaron las autopsias judiciales en Neuquén capital, y este miércoles se conocieron los informes preliminares.

En el caso de Junior Riquelme, los forenses determinaron que recibió tres disparos por la espalda, todos con orificio de entrada y sin salida. Uno de los proyectiles le provocó lesiones en pulmones, diafragma y corazón, causándole la muerte.

Por su parte, Nicolás Piovesan presentaba dos heridas de bala. Una de ellas le ingresó por el lateral izquierdo del cuello, con orificio de salida, ocasionando una lesión vascular que resultó mortal.

No se evidenciaron signos que demuestren que las víctimas respondieran los disparos con otras armas de fuego. Estaban desarmados.

Hallan el vehículo y detienen a un sospechoso

Dentro de la investigación, el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial realizaron cinco allanamientos en los barrios Nehuen Che y Zani. Durante los operativos se secuestró el vehículo señalado por testigos como el utilizado en el crimen.

Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que pasado este miércoles se concretó la detención de un hombre que estaría vinculado al doble homicidio.