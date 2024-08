Fuga de Amanda Alves Ferreira, en Bariloche: por qué se la condenó a prisión perpetua

La mañana del 16 de febrero de 2022, una persona con un acento particular se comunicó urgentemente con varias unidades policiales de Bariloche. «¡Mi amiga Eduarda ha desaparecido; la estoy buscando, estoy muy preocupado», fue el mensaje que transmitió. Así comenzó a desvelarse un macabro plan que había comenzado mucho antes. Qué hizo Amanda Alves Ferreira y por qué se la condenó.

Según la teoría de los investigadores, Fernando Alves Ferreira (quien posteriormente se autopercibió mujer y pidió ser llamada Amanda) le había vaciado dos cargadores de un revólver calibre 357 Magnum a Eduarda Santos de Almeida esa madrugada de febrero, en un sendero de acceso al mirador del lago Escondido, ubicado en el Circuito Chico de Bariloche.

La había llevado hasta ese sector para ejecutarla. Entre 6 y 9 proyectiles impactaron en la joven, quien murió indefensa. Unos turistas encontraron su cadáver alrededor de las 8 de la mañana del 16 de febrero de 2022 y avisaron a la policía.

Alves Ferreira había preparado una coartada, pero los investigadores sostienen que no fue perfecta. Fuentes judiciales que conocen el caso destacaron que Alves Ferreira y Eduarda se conocieron años atrás en Brasil. Por causas desconocidas, Amanda se mudó a Bariloche, donde formó pareja con un varón y se casaron.

La pareja había resuelto tener hijos, pero no había posibilidades. Alves Ferreira contactó a Eduarda, su amiga, y le propusieron subrogar vientre para poder ser padres. Eduarda viajó a Argentina, quedó embarazada y tuvo dos mellizos. Los niños llevan los apellidos Alves Ferreira y de Eduarda, quien era su madre. Después, la joven regresó a Brasil.

Tiempo después, Eduarda quedó embarazada nuevamente y se lo contó a Amanda, quien le propuso regresar a Bariloche para reconocer también a ese niño. La joven viajó con el bebé y todos convivieron en el mismo domicilio.

Sin embargo, la relación comenzó a complicarse y surgieron problemas. La pareja de Alves Ferreira murió en 2021 y la situación empeoró.

Fuentes indicaron que Alves Ferreira no soportaba compartir la tenencia de los tres niños con Eduarda. Comentaron que la joven comenzó a exigirle al acusado «algo que no le había dado», pero no revelaron de qué se trataba y la convivencia se hizo insostenible.

Amanda tenía la intención de retornar a Brasil con los tres niños, pero Eduarda no estaba de acuerdo. Los investigadores creen que allí germinó el plan para asesinarla, una hipótesis que los acusadores sostuvieron.

Fuga de Amanda Alves Ferreira, en Bariloche: el juicio por jurado que determinó la culpabilidad en el asesinato de Eduarda Santos

En la audiencia de cesura, el juez Juan Martín Arroyo no hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de la prisión perpetua que efectuó el abogado defensor.

El juez condenó a Amanda Alves Ferreira a prisión perpetua por el homicidio de Eduarda Santos de Oliveira, ocurrido la madrugada del 16 de febrero del año pasado en la zona de Circuito Chico en Bariloche.

El 30 de junio de 2023, los doce jurados populares concluyeron que Alves Ferreira era autora del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y cometido con alevosía. Sin embargo, consideraron que no se demostró la teoría de un femicidio.

Al comienzo de la audiencia de cesura, llevada a cabo el jueves 7 de septiembre de 2023, el abogado defensor Nelson Vigueras solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Argumentó que la culpabilidad de Amanda se vio reducida porque «al momento del hecho se acreditó una actitud persecutoria».

El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Mussi, Miguel Cardella y Rita Custet Llambí, rechazó los planteos del defensor y confirmó la sentencia. Así, Amanda Alves Ferreira, quien ahora se autopercibe como mujer, deberá cumplir su condena de prisión perpetua.

La fuga de Alves Ferreira del Penal III de Bariloche la noche del martes pasado ha generado una gran preocupación en la comunidad. A pesar de un intenso operativo de búsqueda por parte del Servicio Penitenciario provincial y la Policía de Río Negro, todavía no se ha logrado recapturar a la condenada.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda conducir a su detención, instando a la comunidad a comunicarse al 911 o a la unidad policial más cercana.