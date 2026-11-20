Gendarmería intervino por infracción a la Ley de Marcas en Bariloche. Gentileza

Gendarmería Nacional, con equipos especiales de la fuerza, secuestraron más de 1.100 prendas deportivas falsificadas en un depósito de encomiendas de Bariloche.

Según informó la fuerza federal, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche, con el apoyo técnico del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos, realizaron un control preventivo en un depósito de una empresa ubicado en Bariloche.

Con la autorización del Juzgado Federal de Garantías, se realizó la apertura de las cajas y bolsas halladas dentro del depósito.

Gendarmería intervino por infracción a la Ley de Marcas en Bariloche. Gentileza

Los agentes buscaban material pirotécnico o explosivo pero no fueron hallados, sin embargo constataron la existencia de indumentaria deportiva apócrifa en presunta infracción a la Ley Nº 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones).

El personal de la fuerza contabilizó un total de 1.102 prendas de vestir —distribuidas en 378 pantalones cortos, 352 remeras, 251 pantalones largos, 101 camperas y 20 buzos—, alcanzando un avalúo estimado de 17.560.000 pesos.

Con intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche, se procedió al labrado de las actuaciones de rigor y al secuestro de la totalidad de la mercadería.

La fuerza no informó el lugar preciso ni el nombre de la empresa de encomiendas. Tampoco el posible destinatario del material secuestrado.