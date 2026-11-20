La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo de declaraciones cruzadas. Después de que su expareja hablara públicamente sobre la relación, la hija de Ricardo Fort publicó un extenso descargo en sus redes sociales para desmentir las versiones sobre su estilo de vida, defender su actividad laboral y aclarar los motivos de la ruptura.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la influencer decidió responder a las repercusiones que generaron los dichos del joven uruguayo, especialmente aquellos relacionados con el dinero, las salidas nocturnas y sus hábitos personales. En ese contexto, lanzó una contundente frase: “No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta, como la quieran pintar”.

Marta Fort desmintió a su exnovio y defendió su estilo de vida

A través de sus historias de Instagram, Marta Fort explicó que, después de las declaraciones públicas de Juan Manuel Ramírez, ambos mantuvieron una conversación telefónica para aclarar algunas cuestiones de la relación.

La joven reconoció que se había equivocado al exponer públicamente las inseguridades de su expareja, pero consideró necesario responder a las versiones que comenzaron a circular.

Uno de los puntos que más le molestó fue la imagen que, según aseguró, se estaba construyendo sobre ella.

“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca”, expresó para rechazar las especulaciones sobre sus hábitos.

También explicó que mantiene una rutina laboral exigente y que, lejos de salir constantemente, suele aprovechar sus momentos libres para descansar.

La influencer remarcó que su situación económica no significa que no tenga obligaciones profesionales y aseguró que sus compromisos laborales ocuparon buena parte de su tiempo durante la relación.

La hija de Ricardo Fort reveló cómo intentó adaptarse a su pareja

En su descargo, Marta también se refirió a las diferencias económicas y de estilo de vida que habrían generado tensiones durante el noviazgo.

Según contó, al comienzo de la relación solía invitar a Ramírez a restaurantes costosos como una forma de agasajarlo. Sin embargo, cuando comprendió que ese tipo de salidas no eran de su preferencia, decidió modificar sus planes.

La joven explicó que comenzaron a compartir actividades más sencillas, como tomar mates con amigos, cocinar en casa y pasar tiempo con la familia.

En ese sentido, aseguró que siempre intentó demostrar que podía adaptarse a una realidad diferente de la suya.

“No me etiquetes por venir de donde vengo”, recordó como una de las frases que solía repetirle a su entonces pareja.

También señaló que llegó a reorganizar compromisos laborales para poder viajar a Uruguay y compartir más tiempo con él.

Marta Fort pidió disculpas y contó por qué terminó su relación

Aunque defendió su postura, la hija de Ricardo Fort también reconoció que cometió errores al hacer públicas cuestiones íntimas de la pareja.

En su mensaje, admitió que no había dimensionado las consecuencias que podían tener sus primeras declaraciones sobre Ramírez y expresó su arrepentimiento.

“Me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón”, manifestó.

Finalmente, buscó ponerle un cierre a las especulaciones sobre una posible infidelidad y explicó que las dificultades propias de una relación a distancia habrían sido determinantes.

“Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro, pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, concluyó.

Cómo comenzó la relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

El romance entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez comenzó a mediados de 2026, después de que la influencer participara en una propuesta televisiva para encontrar pareja en el canal de streaming Blender.

El joven uruguayo se contactó con ella y ambos iniciaron una relación que rápidamente ganó exposición mediática.

Sin embargo, después de aproximadamente cinco meses de noviazgo, la pareja confirmó su separación.

Lo que comenzó como una ruptura sentimental terminó convirtiéndose en una polémica pública, con versiones enfrentadas sobre los motivos del distanciamiento.

Con su último descargo, Marta Fort intentó cerrar la controversia, defender su imagen y dejar en claro que, según su versión, no hubo infidelidades durante la relación.