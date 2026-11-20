La asamblea partidaria de Primero Río Negro, encabezada por el exlegislador Ariel Rivero, confirmó su participación en la elecciones provinciales de 2027 y facultó a su conducción para «avanzar en conversaciones y evaluar posibles acuerdos con otras fuerzas políticas».

Durante el encuentro -que se efectuó de manera virtual- se realizó un balance de la actividad desarrollada durante el presente año, se analizó el escenario político provincial y nacional y se comenzó a delinear su estrategia electoral de cara a los comicios del próximo año.

Desde el espacio explicaron que «la asamblea constituyó una instancia de evaluación y planificación para el partido, que continúa trabajando en su consolidación territorial y en el fortalecimiento de una estructura política con presencia en distintas localidades de Río Negro».

Se destacó «el crecimiento experimentado durante el presente año», la incorporación de nuevos referentes, dirigentes y grupos de trabajo en distintas ciudades de la provincia y se reafirmó como objetivo «el accionar de la dirigencia en cada localidad».

Durante la asamblea se repasaron las iniciativas legislativas, los proyectos presentados y las distintas intervenciones de la legisladora Yolanda Mansilla, que permite «sostener una representación activa en el ámbito parlamentario y de trasladar a la Legislatura las inquietudes y necesidades de los rionegrinos».

Yolanda Mansilla ocupa la única banca del espacio en la Legislatura rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.



Los participantes analizaron la situación política, económica y social que atraviesa Río Negro, en el contexto de la realidad nacional y de los desafíos que se presentan para la provincia; se evaluaron las alternativas que podrían plantearse con respecto de la convocatoria a elecciones provinciales durante 2027, sus posibles tiempos y las consecuencias que tendrá el calendario electoral para la organización de las fuerzas políticas.

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la asamblea fue la ratificación de la participación de Primero Río Negro en las próximas elecciones provinciales para «seguir construyendo una propuesta política propia, con protagonismo en el escenario provincial y con una estructura territorial cada vez más amplia».

En ese sentido «se debatió la posibilidad de establecer acercamientos, acuerdos programáticos o eventuales alianzas con otras fuerzas políticas, considerando las distintas alternativas que puedan surgir en el proceso de organización electoral».