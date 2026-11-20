El famoso chef británico Gordon Ramsay vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. Con este reconocimiento, el cocinero y conductor televisivo se convirtió en el primer chef británico y el cuarto del mundo gastronómico en alcanzar esta distinción.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se realizó el miércoles 18 de noviembre de 2026, frente al 6201 de Hollywood Boulevard. Allí quedó instalada la estrella número 2.864, correspondiente a la categoría de televisión, en homenaje a una trayectoria que convirtió a Ramsay en una figura internacional.

Gordon Ramsay recibió su estrella en Hollywood y no pudo ocultar su emoción

Acostumbrado a su personalidad exigente y a sus explosivas reacciones frente a las cámaras, Gordon Ramsay sorprendió al mostrarse profundamente emocionado durante el homenaje.

El chef, que acaba de cumplir 60 años, reconoció que la distinción lo había dejado sin palabras, algo poco habitual para una personalidad conocida por sus comentarios directos y su carácter fuerte.

Durante su discurso, agradeció el reconocimiento y recordó el camino recorrido desde sus primeros años en la gastronomía hasta convertirse en una de las figuras más populares de la televisión internacional.

También compartió su alegría en Instagram, donde destacó que habían pasado 32 años desde su llegada a Los Ángeles, en 1994, hasta el momento de descubrir su nombre en una de las veredas más famosas del mundo.

Bradley Cooper y otras celebridades acompañaron a Gordon Ramsay

La ceremonia reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

Entre los invitados estuvieron Bradley Cooper, el actor y comediante Joel McHale y la empresaria y personalidad televisiva Lisa Vanderpump.

También participaron su esposa, Tana Ramsay, y su hija Tilly Ramsay, quienes lo acompañaron durante el emotivo reconocimiento.

El evento fue conducido por el periodista Kevin Frazier y permitió repasar los principales momentos de una carrera que trascendió las cocinas profesionales.

De las estrellas Michelin a Hollywood: la exitosa carrera de Gordon Ramsay

Antes de convertirse en una celebridad televisiva, Gordon Ramsay construyó una prestigiosa trayectoria gastronómica.

Durante la década de 1990 se destacó como jefe de cocina del restaurante londinense Aubergine, que consiguió dos estrellas Michelin bajo su conducción.

En 1998 abrió su propio establecimiento, Restaurant Gordon Ramsay, que posteriormente obtuvo tres estrellas Michelin y se consolidó como uno de los restaurantes más reconocidos de Londres.

Sin embargo, su popularidad internacional creció especialmente gracias a la televisión.

Programas como Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares y MasterChef lo transformaron en una figura conocida por millones de espectadores.

Su estilo exigente, sus críticas contundentes y su particular manera de enseñar cocina se convirtieron en características distintivas de sus apariciones televisivas.

A lo largo de los años también participó en producciones como MasterChef Junior, Hotel Hell, Next Level Chef y Gordon Ramsay’s Secret Service.

Un reconocimiento histórico: quiénes son los otros chefs con estrellas en Hollywood

Con esta distinción, Ramsay ingresó en un grupo reducido de cocineros que lograron obtener una estrella en el Paseo de la Fama.

Los otros tres chefs reconocidos son:

Bobby Flay , distinguido en 2015.

, distinguido en 2015. Wolfgang Puck , homenajeado en 2017.

, homenajeado en 2017. Guy Fieri, quien recibió su estrella en 2019.

La nueva estrella de Gordon Ramsay se encuentra junto a la de Guy Fieri, otro de los grandes referentes de la gastronomía televisiva estadounidense.

El homenaje confirma el impacto que los programas de cocina alcanzaron en la industria del entretenimiento y reconoce a Gordon Ramsay como una de las personalidades que lograron convertir la gastronomía en un fenómeno televisivo mundial.