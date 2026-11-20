El regreso de Shakira a Venezuela desató una verdadera revolución entre sus seguidores. Después de casi 16 años sin ofrecer un concierto en el país, la cantante colombiana volverá a presentarse en Caracas y la expectativa es tan grande que cientos de fanáticos acamparon y formaron extensas filas para conseguir una entrada.

La artista ofrecerá dos conciertos, previstos para el 16 y 17 de enero de 2027, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, como parte de su exitosa gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Según informó la agencia Noticias Argentinas, numerosos seguidores llegaron durante la noche anterior a la apertura de las boleterías y permanecieron durante horas esperando su turno.

Furor por Shakira: largas filas, fanáticos acampando y horas de espera

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud de la convocatoria. Con sillas, mantas, paraguas y mochilas, los seguidores de Shakira se instalaron en los alrededores del estadio con la esperanza de conseguir un lugar para alguno de los dos espectáculos.

La venta presencial comenzó el jueves 19 de noviembre y desde la madrugada se registraron importantes concentraciones de personas tanto en el Estadio Monumental como en el centro comercial Ciudad Tamanaco, donde también se habilitaron puntos de comercialización.

La espera estuvo marcada por las altas temperaturas y la incertidumbre sobre la disponibilidad de localidades. Algunos fanáticos denunciaron desorganización y dificultades para obtener información sobre el proceso de compra.

Polémica por las entradas de Shakira en Venezuela: qué pasó con la preventa

La enorme expectativa por el regreso de la cantante también estuvo acompañada de una controversia.

Antes de la apertura de la venta general, un enlace de preventa y un código de acceso comenzaron a circular masivamente por WhatsApp, lo que permitió que algunos seguidores intentaran adquirir sus entradas de manera anticipada.

La situación generó confusión y reclamos. Mientras algunos usuarios lograron completar la operación, otros denunciaron que habían pagado sus boletos, pero no recibieron la confirmación correspondiente.

Además, un club oficial de seguidores de Shakira solicitó mayor transparencia en el procedimiento y expresó preocupación por versiones que indicaban que una parte importante de la capacidad del estadio ya podría haberse vendido durante la preventa.

Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre el porcentaje de localidades comercializadas anticipadamente.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira en Caracas

Los precios anunciados para los conciertos de enero de 2027 van desde 60 hasta 650 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Monumental Simón Bolívar.

Las localidades más económicas corresponden a los sectores superiores, mientras que las ubicaciones cercanas al escenario alcanzan los valores más elevados.

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores, por lo que las dos fechas representan una convocatoria de gran magnitud para el regreso de la artista colombiana.

Shakira vuelve a Venezuela después de casi 16 años: cuándo fue su último concierto

La última presentación de Shakira en Venezuela fue en marzo de 2011, cuando llegó a Caracas con su gira Sale el Sol World Tour y actuó en el estadio de la Universidad Simón Bolívar.

Desde entonces, sus seguidores esperaban una nueva oportunidad para verla en vivo.

El regreso forma parte de la ampliación latinoamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que también contempla presentaciones en otros destinos de la región, entre ellos Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La respuesta del público venezolano volvió a demostrar la enorme convocatoria internacional de Shakira, cuya próxima visita a Caracas ya se perfila como uno de los acontecimientos musicales más esperados de enero de 2027.