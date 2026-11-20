Con la firma del decreto de la Presidencia del Senado de la Nación, de la mano de Nadia Márquez la provincia de Neuquén aseguró una silla titular en el organismo encargado de administrar el Poder Judicial y definir las ternas de magistrados federales.

La senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, fue designada por Victoria Villarruel como representante de la primera minoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, tras una disputa parlamentaria por la proporción de bloques en la Cámara alta y luego de recibir el respaldo público de referentes políticos neuquinos como el diputado Pablo Cervi.

Cómo quedó integrado el Consejo de la Magistratura y cuál será el rol de Nadia Márquez

El nombramiento de Nadia Márquez responde a la propuesta formal enviada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y se apoya en un dictamen técnico de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta, a cargo de Agustín Giustinian.

Dicho informe verificó que el Bloque Justicialista mantiene la mayoría con 22 senadores frente a los 21 de La Libertad Avanza, tras el regreso del riojano Fernando Rejal a la bancada conducida por José Mayans, lo que dejó al oficialismo con una banca titular en lugar de las dos que pretendía.

De acuerdo con el decreto firmado por Victoria Villarruel, la nómina completa de representantes del Senado quedó conformada de la siguiente manera:

Por La Libertad Avanza (primera minoría): Nadia Márquez (Neuquén) como titular, acompañada por el salteño Gonzalo Guzmán Coraita en carácter de suplente.

(primera minoría): como titular, acompañada por el salteño en carácter de suplente. Por el Partido Justicialista (mayoría): Eduardo «Wado» de Pedro (Buenos Aires) y Florencia López (La Rioja) como titulares, con Sergio Uñac (San Juan) y el rionegrino Martín Soria como suplentes.

(mayoría): y Florencia López (La Rioja) como titulares, con Sergio Uñac (San Juan) y el como suplentes. Por la Unión Cívica Radical (segunda minoría): Maximiliano Abad (Buenos Aires) como titular y Eduardo Vischi (Corrientes) como suplente.

Qué funciones cumplirá Nadia Márquez en el Consejo de la Magistratura de la Nación

Al incorporarse al cuerpo presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, la legisladora por Neuquén participará de decisiones estratégicas para la estructura judicial del país:

Selección de magistrados: intervendrá en la organización de concursos públicos y en la votación de las ternas vinculantes para cubrir vacantes en juzgados y cámaras federales. Control disciplinario: formará parte de los procesos de auditoría, sanción y eventual apertura de juicio político contra jueces nacionales y federales. Administración presupuestaria: participará en la gestión de recursos y partidas asignadas al Poder Judicial de la Nación.

Horas antes de conocerse el decreto, en declaraciones a Radio Mitre, Nadia Márquez había manifestado sentirse preparada para asumir el desafío institucional y, ante consultas sobre el escenario electoral de 2027, tampoco descartó la posibilidad de integrar una eventual fórmula presidencial junto a Javier Milei si el mandatario así lo dispusiera.

La disputa pendiente en Diputados y los tribunales para completar el Consejo de la Magistratura

Si bien ocho de los veinte consejeros, entre ellos el viceministro de Justicia Santiago Viola, el académico Diego Molea, cuatro jueces y cuatro abogados, ya prestaron juramento ante la Corte Suprema, el nuevo Consejo de la Magistratura todavía aguarda dos definiciones para completar su integración: