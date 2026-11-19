En el tramo que conecta Bariloche con El Bolsón.

Un derrumbe provocó complicaciones en la circulación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Bariloche con El Bolsón. El desprendimiento dejó piedras de gran tamaño sobre la calzada, por lo que el tránsito permanece habilitado, pero con restricciones.

El incidente ocurrió en la zona de Gendarmería Villegas. Ante esta situación, Vialidad Nacional informó que la empresa Hidraco colaboró con maquinaria para despejar la ruta y retirar el material que cayó sobre la calzada.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con precaución por el sector.

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