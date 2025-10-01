Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron drogas, armas de fuego y dinero en efectivo en Zapala

Golpe al microtráfico en Neuquén en el marco de la política provincial de desfederalización contra el narcotráfico.

La Policía de Neuquén desarticuló un circuito de microtráfico de drogas en Zapala tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Don Bosco. Como resultado del operativo, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, y una persona fue demorada.

El procedimiento fue el resultado de un mes de tareas de investigación de la brigada externa de la División Antinarcóticos de Zapala. Durante ese período, los efectivos detectaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en dos domicilios del barrio, lo que permitió solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes, autorizadas por un juez de garantías.

Durante las diligencias, la Policía incautó 17,38 gramos de cocaína, 8,21 gramos de marihuana, una balanza de precisión con restos de estupefacientes, recortes de nylon, 258.000 pesos en billetes de baja denominación, cuatro cartuchos de escopeta calibre 38, una escopeta calibre 28 apta para ser utilizada y cinco teléfonos celulares con sus respectivos chips.

En uno de los domicilios, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación por microtráfico de drogas.

El operativo se enmarca en la política de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén. La acción fue coordinada por la División Antinarcóticos de Zapala, con colaboración del personal de la misma división de Chos Malal.