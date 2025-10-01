Ya tiene fecha la apertura de los celulares de los detenidos por el triple femicidio en Florencia Varela

Matías Ozorio, uno de los detenidos por el triple femicidio. Foto: Gentileza NA.

Los abogados Fernando Burlando y Diego Storto, defensores de las familias de las víctimas del triple femicidio Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, se reunieron con el fiscal Adrián Arribas y señalaron que “tiene el rompecabezas, faltan ubicar algunas pequeñas piezas” y elogiaron el trabajo de la fiscalía. Por el caso hay nueve detenidos y se confirmó la fecha de la apertura de los celulares.

Triple femicidio en Florencia Varela: «Faltan ubicar algunas pequeñas piezas»

A la salida del edificio judicial en San Justo, Burlando confirmó que las detenciones de Matías Ozorio y Tony Valverde Victoriano (Pequeño J) se lograron tras la obtención de pruebas.

A su vez, sostuvo que, a partir de la apertura del secreto de sumario, “seguro inicie una nueva etapa de investigación, la cual va a ser lapidaria”.

Al turno de Storto, exclamó ante la prensa que están “muy conformes” con el manejo del fiscal Arribas y que se sacan “el sombrero” ante el trabajo que realizaron a contrarreloj.

“El fiscal tiene el rompecabezas, faltan ubicar algunas pequeñas piezas”, añadió Storto, respecto a las otras detenciones que todavía faltan en el caso.

En sintonía con Burlando, el defensor señaló que “la apertura del sumario va a ser necesario para conocer detalles” y que por el momento “la carátula es provisoria” y van a pedir “el máximo que establezca el Código Penal”.

Antes de finalizar, contó que expresaron los familiares de las víctimas: “Quieren que se busque la verdad. Es lo peor que te puede pasar, son muchas vidas y solo quieren justicia”.

El viernes será la apertura de los celulares de los detenidos por el triple femicidio

En diálogo con los medios, el abogado Fernando Burlando, quien junto a su colega Diego Storto defienden a la familia de Morena Verdi, habló de la apertura de los teléfonos celulares de los nueve detenidos hasta el momento, procedimiento pautado por la Justicia para el próximo viernes.

“El viernes es la apertura de los teléfonos celulares, y a partir de ahi van a surgir elementos. La Fiscalía ha trabajado muy bien y ha obtenido pruebas que generó la detención de todo el circulo de responsabilidades del triple crimen”, declaró Burlando.

Y agregó: “A partir de esa apertura, van a despejar y confirmar muchísimas hipótesis de investigación, y eso va a ser lapidario”.

Uno de los detenidos por el triple femicidio llega este miércoles al país

Matías Ozorio, quien fue capturado en Perú y es señalado como uno de los involucrados en el caso por el triple femicidio en Florencio Varela, llegará esta tarde al país donde será juzgado.

Según se informó, Ozorio arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 17 de este miércoles.

Noticias Argentinas