Habló el hermano del empresario descuartizado en Ingeniero Bunge: «No era un estafador»

El hermano de Fernando Alejandro Pérez Algaba, el empresario que fue hallado asesinado y descuartizado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingiero Bunge, habló con los medios este miércoles y aseguró que la víctima «no era un estafador».

Rodolfo Pérez Algaba se refirió en las últimas horas sobre el crimen de su hermano y comentó: «Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra que lo cortaron como lo cortaron»

En una entrevista, detalló que la actividad del empresario era la compra venta de autos, ya que con «el tema de los Bitcoin no le fue bien«, y que hacía tres meses que no lo veía producto de una discusión en duros términos.

Según relató Pérez Algaba, Fernando se había iniciado repartiendo pizza, pero luego su vida cambio cuando, a sus 17 años, su papa falleció. «Dejó una herencia, la cual cobramos todos y ahí es como qué él empezó a hacer otra clase de negocios con autos de baja gama», relató.

Respecto a la salud mental de su hermano, Rodolfo comentó que «estaba bajo tratamiento psiquiátrico«, ya que se encontraba afectado por una «enfermedad de ansiedad».

«Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia«, finalizó el hombre, en comunicación con Crónica TV.

Quién era el empresario descuartizado en Ingeniero Budge

El hombre decía ser empresario y trader, alardeaba tener cierto éxito en el uso de las criptomonedas. Había registrado varias sociedades por escribanía en los últimos años, una, por ejemplo, dedicada al rubro de peluquería en los papeles, que no tenía ni siquiera un número de CUIT.

En 2018, registró Motors Lettuce SRL, la traducción en inglés de su apodo, en teoría dedicada al negocio automotor, fundada junto a un hombre de su familia. En 2019, se convirtió en director suplente de Cegepa SA.

En 2021, Cegepa fue denunciada por estafa, con una causa radicada en el Juzgado N°3 porteño. “Lechuga” estuvo entre los imputados. La causa terminó archivada, sin elevación a juicio, según confirmaron fuentes judiciales.

Motors Lettuce, por otra parte, registraba deudas. En el Banco Central figuran deudas por 929 mil pesos en cheques sin fondo vinculados a Pérez Algaba. Su perfil, registra también otra deuda por 1,2 millones de pesos a un importante banco y a una entidad de microcréditos.

Un conocido vendedor de autos de alta gama le inició un expediente en el Juzgado Comercial N°16 en 2021 por un cheque rebotado de 5 mil dólares, escrito por Pérez Algaba el 24 de febrero de 2020.