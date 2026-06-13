Hallaron a una mujer calcinada dentro de un auto en Tucumán: investigan un posible femicidio

La Justicia de Tucumán investiga un posible femicidio tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto incendiado en San Miguel de Tucumán. Según los primeros datos de la causa, la víctima además presentaba un cable alrededor del cuello.

El cuerpo fue encontrado cerca de la 1.30 de este sábado sobre calle Francia al 1100, en la zona este de la capital tucumana. Vecinos alertaron por el incendio del vehículo y, cuando la Policía logró extinguir las llamas, encontró los restos de la mujer.

Investigan un posible femicidio en Tucumán

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años. De acuerdo con la investigación preliminar, Lazarte era conocida en el barrio como «Piba» y se encontraba en situación de calle.

Durante las primeras pericias, los investigadores detectaron que la víctima tenía un cable alrededor del cuello. Ese elemento será analizado junto con los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte y establecer si el incendio ocurrió antes o después del fallecimiento.

Tras el hallazgo, la zona fue preservada para permitir el trabajo de peritos criminalísticos. Los especialistas buscaron rastros que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cómo llegó la mujer hasta el vehículo incendiado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda. Ambos coordinan las medidas destinadas a esclarecer el contexto en el que ocurrió la muerte.

Además de las pericias forenses, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios y otras evidencias que permitan identificar a las personas que pudieron haber estado con la víctima en las horas previas al hallazgo. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Con información de Noticias Argentinas

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