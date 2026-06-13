Violenta pelea en El Cóndor: dos heridos graves, un policía lesionado y un imputado en terapia intensiva

La Fiscalía de turno de Río Negro investiga una violenta pelea ocurrida en el balneario El Cóndor, que dejó como saldo dos personas con heridas de gravedad, un policía lesionado durante un procedimiento y un joven de 25 años internado en terapia intensiva en calidad de imputado.

El Cóndor: trabajan para esclarecer una pelea que dejó heridos graves

De acuerdo con la información oficial y fuentes vinculadas a la investigación, el episodio involucró a cuatro personas que, en principio, no se conocían entre sí. Las circunstancias que desencadenaron la riña aún son materia de investigación.

Tras recibir el aviso, los fiscales de turno Paula de Luque y Pablo Peralta se trasladaron hasta El Cóndor para coordinar las primeras diligencias. En el lugar trabajaron junto al personal policial y posteriormente continuaron las actuaciones en la Subcomisaría del balneario y en el hospital, donde permanecen internados los principales involucrados.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público Fiscal tomó declaraciones testimoniales, relevó imágenes y ordenó el secuestro de diversos elementos que serán incorporados a la causa para reconstruir la mecánica de los hechos.

Durante el procedimiento de detención se registró un nuevo episodio de violencia. Según la información recabada por la Fiscalía, dos de los involucrados lesionaron con armas blancas a efectivos policiales, resultando uno de ellos herido.

El principal imputado, un joven de 25 años, permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Además de las lesiones sufridas durante la pelea, los investigadores indicaron que presentaba un comportamiento alterado compatible con una posible situación de consumo de sustancias. De acuerdo con las actuaciones, mientras era reducido gritaba de manera persistente, portaba dos armas blancas y se autolesionaba golpeándose la cabeza.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los participantes y establecer con precisión cómo se inició el enfrentamiento. La causa permanece en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas de prueba en las próximas horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo es reconstruir la secuencia completa de los hechos a partir de los testimonios, registros audiovisuales y las pericias sobre los elementos secuestrados, además de evaluar la evolución médica de los heridos antes de avanzar con eventuales formulaciones de cargos.