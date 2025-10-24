Hechos violentos en el Alto Valle: en pocos días hubo asaltos armados, persecuciones y un herido de bala

La región del Alto Valle de Río Negro vivió una semana marcada por una escalada de hechos violentos que dejaron al descubierto el efecto de la inseguridad. Asaltos a mano armada, robos a casas, persecuciones y hasta un ataque con arma de fuego se registraron entre el jueves y el viernes en Cipolletti y General Roca, generando preocupación entre los vecinos.

Violento asalto a una pareja de adultos mayores en Cipolletti

El hecho más grave ocurrió en la madrugada del jueves, cuando cuatro hombres, uno de ellos armado, irrumpieron en una vivienda del norte de Cipolletti, cerca del club Marabunta. Los asaltantes ingresaron por el patio trasero, redujeron a una pareja de adultos mayores, los maniataron y exigieron dinero bajo amenazas.

Los sujetos lograron llevarse dinero en efectivo, objetos de valor y huyeron en dos vehículos Volkswagen (Taos y Up) pertenecientes a las víctimas. Según el Ministerio Público Fiscal, los hombres actuaron con conocimiento previo del lugar y de los movimientos de los moradores.

La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso junto a la fiscalía de turno, analizando cámaras de seguridad y tomando testimonios. Por el momento, no hay detenidos.

Diario RÍO NEGRO confirmó que uno de los autos robados fue hallado en buen estado, aunque la camioneta aún no apareció. El Volkswagen Up estaba estacionado en el oeste de Neuquén capital, sobre la calle Calle Rodhe y Pizarro. El comisario jefe de la División Automotores informó a este medio que luego re realizarse las pericias y toma de huellas dactilares, fue entregado a su propietario.

El auto robado a la familia de Cipolletti, apareció en el oeste de Neuquén capital.

Vecinos de la zona denunciaron que la noche anterior también se registró un robo similar en el mismo barrio, lo que refuerza la sospecha de una serie de asaltos planificados que vienen afectando a ese sector de la ciudad.

Robo comando en una empresa de transporte

El viernes pasado, otro violento episodio tuvo lugar en una empresa de transporte sobre la Ruta Nacional 22, cerca de la Isla Jordán. Allí, un grupo de encapuchados armados ingresó al predio durante la madrugada, maniataron a los empleados y se apoderaron de dinero, joyas de oro, relojes Rolex y otros elementos de alto valor.

Los delincuentes actuaron con precisión y organización: cortaron los cables de las cámaras de seguridad y de las computadoras con una amoladora para eliminar registros, aunque no lograron sustraer los DVR donde se almacenaban las grabaciones.

Prisión preventiva por un robo similar

En paralelo, la Justicia de Cipolletti dictó cuatro meses de prisión preventiva para un hombre acusado de participar en un violento robo ocurrido el 20 de septiembre en el barrio 2 de Agosto. En ese caso, una familia fue sorprendida en su vivienda por un grupo armado que robó una motocicleta, teléfonos y televisores.

La Fiscalía formuló cargos por robo doblemente agravado, en concurso con portación ilegal de arma de fuego, y no descarta que el acusado esté vinculado a otros hechos de similares características.

Persecución y choque en General Roca

El jueves por la noche, la violencia se trasladó a General Roca, donde un hombre de 31 años fue detenido tras protagonizar una persecución policial y un choque con un vehículo robado.

El operativo se inició cuando efectivos de la Comisaría 3ª y el COER Lamarque detectaron un Ford Ka negro circulando a alta velocidad y sin luces por avenida Roca. El conductor perdió el control e impactó contra un pilar de luz y la reja de una escuela de manejo. Dentro del auto se hallaron mitades de ladrillos y una mochila, y se constató que el rodado había sido sustraído minutos antes.

El auto impactó contra un pilar de luz en Roca. Foto: Juan Thomes

El sospechoso fue aprehendido y trasladado al hospital bajo custodia. La Fiscalía dispuso su detención por robo, tentativa de robo y violación de domicilio, luego de que otro vecino denunciara que un hombre con las mismas características había ingresado por la fuerza a su departamento.

Ataque con arma de fuego

La madrugada del viernes 25, un joven de 20 años resultó herido de bala mientras circulaba en motocicleta por las calles Mirlos y Urquiza, también en General Roca. Según su testimonio, fue atacado por un grupo de cinco adolescentes, entre ellos un menor de 15 años, con quien mantenía un conflicto previo.

El disparo impactó en su pierna izquierda, aunque logró llegar a su domicilio por sus propios medios antes de ser trasladado por personal del SIARME al hospital local. La Subcomisaría 69ª y la Fiscalía intervinieron de inmediato, demorando a los jóvenes y poniéndolos a disposición de sus progenitores bajo supervisión del SENAF.