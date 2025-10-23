ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Persecución y fuerte choque en el centro de Roca, tras un supuesto robo: trasladan a un herido

El auto impactó contra un portón en la esquina de Canadá y Neuquén, este jueves alrededor de las 21:30.

Redacción

Por Redacción

Persecución en el centro de Roca. (Juan Thomes)

Persecución en el centro de Roca. (Juan Thomes)

Un llamado al 911 alertó sobre el robo de un vehículo en el centro de Roca. En calle Canadá se inició una persecución, luego de que el auto pasara frente a una posta policial. Al llegar a la calle Neuquén impactó contra un portón. El comisario inspector José González informó que el conductor fue trasladado al hospital: «El auto quedó destruido».

Según las primeras informaciones, en el auto (un Ford K) iba un solo ocupante: el conductor, quien habría robado el vehículo. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30.

«Hay una persona detenida involucrada, no sabemos si lo robó, la estimación es que robó y huyó hacia el centro. En la calle Canadá tenemos un tapón policial. Justo en ese control giró al verlos y ahí en la escuela de manejo choca», relató González.

El auto impactó contra un paredón en Roca. (Foto: Juan Thomes).

En foto: así terminó la persecución en el centro de Roca

Choque en el centro de Roca. (Juan Thomes).
Persecución por calle Canadá en Roca. (Foto: Juan Thomes).
El conductor terminó hospitalizado. (Foto: Juan Thomes).

