Detienen en El Bolsón a un hombre que vendía drogas en plena Plaza Pagano

Efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón desbarataron ayer una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes en el corazón de la localidad cordillerana. El operativo se realizó este miércoles por la noche, cuando el sospechoso fue sorprendido con envoltorios de marihuana y dinero en efectivo.

Operativo sorpresa en el centro de la localidad

La intervención policial tuvo lugar a las 21:30 horas en la Plaza Pagano, el principal espacio verde y punto de encuentro turístico de El Bolsón. Durante una recorrida de prevención, el personal de la Comisaría 12 identificó a dos sujetos que presentaban una actitud sospechosa.

Al proceder a la requisa de rigor, los uniformados descubrieron que uno de los hombres ocultaba en una riñonera varios envoltorios con una sustancia dudosa. Tras dar intervención al área de Toxicomanía y Leyes Especiales, los reactivos químicos confirmaron que se trataba de cannabis sativa.

Alegó consumo personal, pero tenía dinero en efectivo

A pesar de que el involucrado aseguró que la droga estaba destinada al consumo personal, no contaba con la documentación necesaria (como el registro en el Reprocann) para justificar la tenencia de la sustancia en la vía pública.

Además de los estupefacientes, los efectivos secuestraron una suma de dinero en efectivo, la cual se presume sería producto del comercio ilegal bajo la modalidad de «menudeo» en el sector de la plaza.

Intervención de la Justicia Federal

El caso fue derivado de inmediato al Juzgado Federal de Bariloche. Desde el magistrado interviniente se ordenó el secuestro preventivo de la sustancia, el dinero y los elementos de interés para la causa.

El sujeto fue formalmente notificado del inicio de actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas), mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad ilícita en la zona céntrica.