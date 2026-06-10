Inseguridad en Río Colorado: una pueblada rodeó dos sospechosos en un comercio y estalló el reclamo

El operativo policial incluyó refuerzos para resguardar el sector y retirar a los sospechosos ante la presencia de una multitud.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche del martes en Río Colorado, cuando dos hombres señalados por vecinos como conocidos delincuentes fueron retenidos dentro de un comercio de la ciudad y una multitud se congregó en el lugar para exigir respuestas ante reiterados hechos de inseguridad.

Según las primeras informaciones, los sospechosos se habrían refugiado en un local ubicado en el barrio Villa Mitre sobre calle Rodríguez Peña luego de ser identificados por el propietario del comercio y personas que se encontraban en el lugar.

En ese contexto, lograron retener a ambos hombres hasta la llegada de efectivos de la comisaría 11. Con el correr de los minutos, vecinos que tomaron conocimiento de la situación comenzaron a rodear el local y se generó un clima de creciente tensión.

Amplio operativo policial para evitar incidentes

Ante la concentración de personas, la Policía solicitó refuerzos y desplegó un importante operativo para garantizar la seguridad y concretar el traslado de los detenidos.

De acuerdo con lo informado, más de 20 efectivos participaron del procedimiento para contener la situación y evitar agresiones contra los sospechosos.

La presencia policial se extendió durante varias horas mientras los vecinos expresaban su malestar por hechos de inseguridad ocurridos en la localidad y reclamaban medidas más firmes contra personas que, según sostienen, acumulan antecedentes e intervenciones judiciales.

El fiscal intentó un dialogó con los vecinos

En medio de la situación también se presentó el fiscal Daniel Zornitta, quien mantuvo conversaciones con personas que se encontraban en el interior del comercio e intentó brindar explicaciones sobre la actuación judicial.

Sin embargo, tuvo que retirarse del lugar escoltado por efectivos policiales debido al malestar de parte de los vecinos presentes, quienes le realizaron reclamos vinculados a la problemática de seguridad.

Según se pudo corroborar, uno de los sospechosos tiene acumuladas causas por hurtos y robos, con formulación de cargos que datan de este año. En uno de los robos en grado de tentativa, se le dictó dos meses de preventiva. «Se está trabajando en una resolución integral», respondieron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) ante las consultas hechas por este medio.

El municipio reclamó una «intervención firme» de la Justicia

Horas después de los incidentes, el municipio de Río Colorado difundió un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por la situación de inseguridad que afecta a la localidad y reclamó respuestas concretas de los organismos judiciales.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que los hechos ocurridos constituyen una muestra del «nivel de preocupación, cansancio e indignación» existente entre vecinos y comerciantes.

Además, remarcaron que la intervención policial y del Ministerio Público Fiscal volvió a evidenciar la necesidad de que la Justicia adopte medidas eficaces para garantizar condiciones básicas de seguridad y convivencia.

En el comunicado, el municipio sostuvo que continuará realizando gestiones para recopilar antecedentes, denuncias y actuaciones relacionadas con las personas involucradas, con el objetivo de poner esa información a disposición de la Justicia.

«La comunidad necesita respuestas, necesita recuperar la tranquilidad y necesita que quienes tienen la responsabilidad de actuar lo hagan con la firmeza que la situación requiere», expresaron desde el gobierno local.

Mientras tanto, la investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos ocurridos y la eventual responsabilidad de las personas, quienes habrían recuperado la libertad en las últimas horas.