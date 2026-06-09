Una mujer está en grave estado tras haber sido atropellada en Zapala: el conductor iba sin seguro ni licencia

Un impactante choque se produjo este lunes 8 de junio en la ciudad de Zapala. Una mujer fue atropellada mientras iba caminando y quedó en grave estado. El conductor quedó bajo investigación judicial.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 17.50, entre las calles Eva Perón y Martín Petri, en el barrio Don Bosco.

Allí, por causas que están bajo investigación, una mujer de 45 años fue embestida por un Volkswagen Gol conducido por un joven de 19 años. El medio local Noticias y Servicios de Zapala indicó a través de fuentes de Tránsito que la peatón sufrió un golpe en la cabeza y que incluso en la cinta asfáltica detectaron una mancha de sangre.

En el lugar intervino personal del SIEN, que dispuso trasladar a la víctima hasta el hospital de Zapala, en donde permanece internada con «lesiones graves», precisó la Fiscalía.

Investigan al conductor del auto

La Fiscalía de turno intervino en el lugar y requirió la intervención de un perito de la Policía provincial, con el objetivo de realizar la pericia accidentológica y mecánica del auto, solicitó el relevamiento de cámaras en la zona; y pidió la realización del test de alcoholemia al conductor, como así también la extracción de sangre. El caso se investiga -en forma preliminar- por el delito de lesiones gravísimas.

Por último, el medio ya citado informó que las autoridades de Tránsito multaron al conductor por faltante de licencia de conducir, cédula, seguro obligatorio, luces traseras; y también por tener los cristales polarizados y cubiertas deficientes.