Maltrato animal en Neuquén: rescataron a un pitbull luego de una denuncia en AMVOZ

El operativo concluyó en el rescate de un perro Pitbull con señales de desnutrición (Foto: Policía de Neuquén)

La Policía de Neuquén realizó un operativo de rescate tras constatarse un escenario de maltrato animal en un domicilio del barrio Mariano Moreno. Un vecino notificó la sospecha en la aplicación del Gobierno provincial.

El Personal de la División Delitos Ambientales llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una investigación por presuntos hechos de crueldad animal, en una causa que cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

Maltrato animal en Neuquén: cómo se realizó el operativo de rescate animal

La investigación se originó tras una denuncia realizada a través de la aplicación AMVOZ, donde se advertía sobre la situación de un perro que permanecía atado con una cadena corta en una vivienda del barrio Mariano Moreno, sin acceso adecuado a agua, alimento ni protección frente a las condiciones climáticas.

A partir de la denuncia, miembros de Bienestar Animal de la Municipalidad realizaron inspecciones en el domicilio durante mayo y a comienzos de junio. En ambas visitas se notificó a la propietaria para que mejorara las condiciones de vida del animal y lo trasladara a un espacio apropiado.

Sin embargo, al constatar que la situación no había cambiado y que el perro continuaba en las mismas condiciones, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para intervenir en el caso y resguardar la integridad del animal.

Foto: Policía de la provincia de Neuquén

La medida fue autorizada por un Juez de Garantías y se concretó este mediodía con la participación de efectivos de la División Delitos Ambientales y la colaboración de personal municipal de Bienestar Animal. Durante el operativo se rescató un perro macho de raza Pitbull, de aproximadamente dos años de edad.

Tras ser examinado por un veterinario, se determinó que el animal presentaba bajo peso y condiciones sanitarias deficientes. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Bienestar Animal, donde permanecerá bajo observación y recibirá atención especializada hasta ser entregado a un adulto responsable.