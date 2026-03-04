Intentó escapar de un control en moto y terminó demorado por tenencia de droga en el norte de Roca

Un hombre de 30 años fue demorado en Roca luego de intentar escapar en motocicleta durante un control preventivo en inmediaciones de la plaza Las Fuentes. En su poder hallaron más de 10 gramos de marihuana. El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría 21, que realizaba recorridas en bicicleta por la zona norte de la ciudad.

Intento de fuga y secuestro

El hecho ocurrió alrededor de las 21.45 en la intersección de Aníbal Troilo y San Luis, un sector con escasa iluminación. Allí los efectivos observaron una motocicleta Motomel 150 cc negra, conducida por una mujer sin casco y acompañada por un hombre, ambos en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlos, el rodado emprendió la huida. Los policías lograron interceptar al acompañante, quien se mostró evasivo ante las preguntas de rutina. Tras un cacheo de seguridad, hallaron entre sus prendas una bolsa de nylon sellada artesanalmente con sustancia vegetal, presuntamente marihuana tipo “cogollo”.

Intervención federal

El hombre fue trasladado a la dependencia por averiguación de antecedentes. Se dio intervención a la Fiscalía Federal de Atención Primaria, que dispuso el pesaje y secuestro de la sustancia.

El análisis arrojó un peso de 10,13 gramos. El sospechoso quedó imputado por infracción a la Ley 23.737. Según estimaciones, la droga tendría un valor cercano a los 100 mil pesos en el mercado ilegal.