Cinco extranjeros armados fueron expulsados en Neuquén y Figueroa celebró el operativo: «Tolerancia cero»

El operativo se realizó en un hospedaje de la Avenida Olascoaga y culminó con la expulsión de cinco extranjeros.

Un operativo de investigación de la Policía del Neuquén culminó con la detención y posterior expulsión del país de cinco extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en la capital provincial. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente en Chile.

El procedimiento se realizó en un hospedaje ubicado sobre la Avenida Olascoaga, donde además se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones. La intervención fue comunicada a la Fiscalía, que dispuso la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego y el decomiso del armamento.

El operativo en el hospedaje

La investigación se inició ante la sospecha de que en el lugar se alojaban personas extranjeras que podrían registrar requerimientos judiciales. Del procedimiento participaron 15 efectivos policiales, quienes realizaron una identificación preventiva que detectó inconsistencias en la documentación presentada.

Ante esa situación, los cinco hombres fueron demorados para averiguación de antecedentes. Tras las consultas efectuadas con la Dirección Nacional de Migraciones y con autoridades chilenas, se confirmó que habían ingresado de manera irregular a la Argentina y que uno de ellos tenía pedido de captura vigente, con prohibición de salida de su país.

Arma, cargadores y municiones

Cuando los demorados retiraban sus pertenencias del hotel, uno de ellos exhibió una valija que contenía una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, 48 municiones del mismo calibre y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el secuestro del arma y la notificación de imputación por tenencia ilegal. Paralelamente, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión de los cinco extranjeros del territorio argentino.

El operativo incluyó un dispositivo especial de seguridad para el traslado hasta la frontera, donde quedaron a disposición de las autoridades policiales correspondientes.

Áreas que participaron

Del procedimiento intervino la Dirección Delitos, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, con participación de la División Recaptura de Evadidos y la División Robos y Hurtos.

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas y la articulación con organismos nacionales e internacionales para verificar la situación judicial y migratoria de los involucrados.

Celebración y respaldo político de Figueroa: «Tolerancia cero al delito», posteó el gobernador

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Rolando Figueroa anunció inversiones en seguridad que incluyen nuevos móviles policiales, equipamiento tecnológico, armamento, sistemas de videovigilancia y mejoras en infraestructura para comisarías y unidades especiales.

EN NEUQUÉN TOLERANCIA 0 AL DELITO



Gracias al trabajo coordinado de nuestra Policía del Neuquén, detuvimos y expulsamos a cuatro extranjeros chilenos que ingresaron ilegalmente y armados a nuestra provincia.



Desde hace dos años decidimos cambiar la manera de hacer las cosas,… pic.twitter.com/d8sgXib3Ax — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 3, 2026

Tras conocerse el resultado del operativo, el mandatario celebró la actuación policial y reafirmó la política de “tolerancia cero al delito”. En una publicación en su cuenta de la red social X sostuvo que el procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado de la Policía y a la decisión de fortalecer el sistema de seguridad en la provincia.