Se entregó el joven acusado por homicidio en Allen: quedó a la espera de la formulación de cargos

Luego de varios días de búsqueda, en las últimas horas se entregó el principal sospechoso del homicidio de Gastón Cañuqueo, el joven asesinado el 18 de febrero a las 4 de la madrugada en plena plaza San Martín de Allen.

El acusado se acercó de manera voluntaria tras un intenso trabajo de las autoridades de la Fiscalía descentralizada y la Policía de Río Negro. Finalmente, agentes de la comisaría Tercera de Roca lo recibieron y quedó bajo custodia a la espera de la formulación de cargos en el legajo iniciado por homicidio.

Un crimen que conmocionó a Allen

El asesinato generó una profunda conmoción en la comunidad. La plaza San Martín es uno de los espacios más transitados de la ciudad y el ataque ocurrió en la vía pública, en horario nocturno.

Desde entonces, la familia de la víctima reclamó avances en la investigación y justicia por el joven. En los últimos días habían denunciado que el principal sospechoso seguía prófugo y señalaron que podría haber existido un cómplice aún no identificado.

La causa continúa

La entrega del joven marca un avance claro en la investigación. Ahora, la Fiscalía deberá avanzar con la audiencia de formulación de cargos y definir la situación procesal del detenido.

Mientras tanto, la causa continúa en marcha y resta determinar el grado de responsabilidad del acusado y si hubo otras personas involucradas en el hecho.