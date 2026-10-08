Intentó ingresar al Penal 1 de Viedma con ocho paquetes de cocaína y fue descubierta durante una requisa

Iba a visitar a un preso en Viedma y llevaba casi 70 gramos de cocaína ocultos. Foto: gentileza.

Una mujer que se disponía a ingresar al Penal 1 de Viedma para visitar a un interno fue detectada con casi 70 gramos de cocaína durante uno de los controles de seguridad previos al ingreso.

El procedimiento ocurrió este jueves alrededor de las 11 en el Área de Visita y Correspondencia de la unidad penitenciaria. La mujer había llegado para encontrarse con un interno alojado en el sector de condenados.

Ocho envoltorios ocultos durante la requisa

Luego de verificar sus datos personales, personal penitenciario femenino inició la requisa correspondiente. Durante el control, la visitante entregó voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto.

El paquete fue colocado sobre la mesa de requisa y, al ser inspeccionado, los efectivos encontraron en su interior ocho envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco.

La sustancia fue sometida al pesaje correspondiente y alcanzó un total de 69,8 gramos. Posteriormente fue secuestrada y quedó bajo resguardo para avanzar con las actuaciones judiciales.

A partir del hallazgo se inició una causa por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la autoridad judicial competente.

El procedimiento permitió impedir que la sustancia atravesara los controles de ingreso y llegara al interior del establecimiento penitenciario.