Investigan el presunto abuso sexual de una adolescente en Miramar

Una adolescente de 15 años habría sido víctima de un abuso sexual en la ciudad balnearia de Miramar y la Justicia investiga el hecho.

Denuncian que un hombre armado abusó de una menor en Miramar

La damnificada, de identidad reservada, se había retirado de un boliche durante la madrugada del jueves junto a un muchacho que conoció, hasta que un hombre los amenazó con un cuchillo en la playa y los empujó contra la arena.

El supuesto agresor les quitó los teléfonos celulares, los ató y habría violado a la menor de edad, oriunda de Buenos Aires, para luego darse a la fuga, según informaron fuentes periodísticas.

Los dispositivos fueron hallados a los pocos metros de la escena, al tiempo que el presunto autor del abuso sexual es buscado intensamente por las autoridades.

Los investigadores sospechan si el implicado siguió a los adolescentes desde el local bailable o si “era un delincuente de ocasión”, por lo que analizan las cámaras de seguridad de la zona.

