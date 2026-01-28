El Gobierno aumentó la recompensa de dos delincuentes: son buscados por abuso sexual infantil y negocio narco

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó los aumentos de recompensas ofrecidas por dos delincuentes prófugos. Ambas decisiones estuvieron a cargo de la directora Alejandra Monteoliva y quedaron decretados en las resoluciones 87/2026 y 88/2026.

La recompensa es por la búsqueda de los delincuentes Sergio Eduardo Giménez y Maximiliano Ariel Liquitay. El primero es buscado por abuso sexual de su hijastra en complicidad con su pareja. Mientras que el segundo es investigado por ser líder narco y lavado de dinero.

Para la captura de Giménez, se ofreció la recompensa de 10 millones de pesos por aportar datos certeros del paradero del abusador. Para Liquitay se ofreció 5 millones de pesos como recompensa para brindar cualquier información clara sobre el delincuente desaparecido en 2024.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos” declaró la justicia.

El caso de Sergio Eduardo Giménez

El acusado de abuso sexual infantil posee una alerta de captura internacional por Interpol desde 2015. La hijastra de Sergio denunció que su padrastro abusó de ella en reiteradas ocasiones con la ayuda de su madre, Celia Sosa, desde los 8 hasta los 15 años.

Tras sufrir por años los abusos de sus padres, y de soportar un aborto clandestino, la menor escapó de la casa con la ayuda de una vecina y realizó la denuncia. Según declaró la chica, el padre justificaba sus macabros actos para poder «salvarla de un demonio adentro».

Giménez ya contaba con una condena de abuso sexual en 2013 a su hija biológica, pero Sosa sabía de la condena y, pese a esto, lo acompañó a fugarse a Paraguay para estar lejos del rastreo de la justicia nacional. Algunas fuentes mencionan que el acusado y la pareja podrían continuar en Paraguay. La joven logró escapar con ayuda de una vecina y radicó la denuncia en Formosa, lo que le permitió regresar al país.

El caso de Maximiliano Ariel Liquitay

En 2024, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta había condenado a 9 años y medio de prisión a Maximiliano Ariel Liquitay. La causa fue por gestionar vehículos pertenecientes a una banda narco liderada por él.

A su vez se afirmó que: “Se encuentra investigado por ser considerado coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado”, según las autoridades.

Todo inició en 2023, cuando se descubrió e incautó un camión con 418 kilos de cocaína en la frontera de Bolivia. En el vehículo viajaban 4 personas además de Maximiliano: