Así fue el recibimiento de Javier Milei al papa León XIV en su llegada a la Argentina este domingo 8

Este domingo 8 de noviembre finalmente dio inicio a la histórica visita del papa León XIV en la Argentina. El Sumo Pontífice aterrizó minutos después de las 16:30 en Aeroparque y fue recibido por Javier Milei cuando se bajó del avión.

En la pista de aterrizaje ambos escucharon la presentación de Granaderos, quienes entonaron el Himno Nacional. También estuvieron presentes el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el coordinador local Raúl Pizarro Travers y el consejero de Nunciatura Daniele Liessi.

Foto: Clarín Fotografía.

«Bienvenido @Pontifex_es …!!!», publicó el jefe de Estado junto a una foto sosteniendo la mano del papa.

El Sumo Pontífice arribó en el vuelo ARG 1070 de Aerolíneas Argentinas que despegó desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. “Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”, fue el mensaje con el que recibió la tripulación a León XIV.

En las inmediaciones del aeropuerto se registraron miles de fieles que se acercaron para darle un vistazo a los primeros minutos del Sumo Pontífice en el país.

Asimismo, cinco integrantes del Movimiento de Jornada de Vida Cristiana (con la presencia de Gabriel Pincheira, Pedro Illanes, Sofia Paillalef, Noa Sandoval y Valentina Pino de Neuquén) le dieron un fraternal saludo una vez que culminó el acto de bienvenida oficial.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV este domingo

Tras su arribo, el papa visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, junto al presidente. Luego, a las 17:20, participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

A las 18:30 se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK), con la participación del Gabinete nacional.

Al finalizar, el presidente Javier Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.