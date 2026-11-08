El Parque Nahuel Huapi inaugura una nueva excursión a la Isla Victoria

Este fin de semana una nueva ruta lacustre quedó inaugurada rumbo a la próxima temporada de verano. El Parque Nacional Nahuel Huapi concretó la apertura de una excursión que irá desde el muelle Modesta Victoria, en Villa La Angosura, hasta Puerto Gross, en la Isla Victoria.

La propuesta estará a cargo de la empresa Patagonia Argentina, y constará de un viaje en catamarán hasta Puerto Gross, que está en la zona central de la Isla Victoria. Hasta ahora, los catamaranes que desembarcaban en la isla salían únicamente desde la ciudad de Bariloche, por lo que representa una ruta completamente distinta a la que se ofrece actualmente.

Junto con el buen clima y las altas temperaturas, las actividades lacustres empiezan a verse en movimiento: veleros, kayaks y nadadores le dan a los lagos la impronta del verano.

El Parque Nacional Nahuel Huapi concretó la apertura de una excursión que irá desde el muelle Modesta Victoria, en Villa La Angosura, hasta Puerto Gross, en la Isla Victoria. Foto: Gentileza.

Para esta temporada, el Nahuel Huapi tendrá una nueva excursión para ofrecer a los miles de visitantes que llegan a la Patagonia norte. El paseo permitirá acceder a uno de los sectores más emblemáticos de la isla, sin tener que recorrer los 1,3 kilómetros desde el Puerto Anchorena, donde llegan actualmente los barcos desde Bariloche.

Los turistas podrán permanecer una hora en Puerto Gross, donde podrán recorrer los senderos con un guía habilitado por el Parque.

En esta zona se encuentran la histórica casa de Aarón de Anchorena, el Arboretum y el Jardín Botánico, «espacios de gran valor histórico, paisajístico y ambiental que forman parte del patrimonio de Isla Victoria», señalaron desde la Intendencia del Parque Nahuel Huapi.

Después de más de 15 años de gestión, la empresa logró la concesión de la nueva excursión turística. Este fin de semana se realizó el tradicional corte de cinta y la bendición de la embarcación, para dar paso a la primera navegación oficial hacia Puerto Gross.

Durante la inauguración, estuvieron presentes el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damasio Larraburu, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, entre otras autoridades.

Esta nueva excursión «refleja la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, el diálogo institucional y el compromiso de los equipos de trabajo para impulsar nuevas propuestas que integren el turismo, la conservación y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas», señalaron desde el Parque Nahuel Huapi.