Neuquén oficializó el inicio de la obra del nuevo Centro Ambiental y el fin de la tasa ambiental

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido formalizaron este martes el contrato para comenzar la obra del Complejo Ambiental que tratará los residuos de la ciudad. A la par, confirmaron que desde el primero de diciembre se dejará de cobrar la tasa ambiental.

La obra comenzará con una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en la zona contigua al predio actual. De acuerdo con información del gobierno municipal, el sistema permitirá trasladar los desechos a un predio ubicado a más de 10 kilómetros, en el ejido ampliado.

Neuquén transforma la gestión integral de residuos regionales

«Neuquén es la ciudad que más crece del sur argentino y necesita planificación. Además se elimina la tasa ambiental, que estaba destinada a la construcción del complejo. El vecino deja de pagar una tasa y Neuquén se pone en otro nivel en el cuidado responsable del ambiente. La neuquinidad la construimos entre todos», expresó el gobernador.

En tanto el intendente dijo: «Hoy, en el país, que una ciudad esté pensando en los próximos 50 años no es normal, ni habitual. Esto habla de lo que somos capaces los neuquinos cuando nos proponemos, cuando proyectamos, cuando somos ordenados y eficientes».

«Estas son decisiones que tienen que ver con política de Estado y no con políticas electorales«, afirmó y agregó que se trata del «inicio de una obra fundamental para la sustentabilidad de la ciudad».

El acto de este martes.

El plan contempla la llegada de camiones recolectores habituales a un recinto cerrado diseñado para contrarrestar las condiciones climáticas. Allí, los vehículos elevarán sus cargas hacia tolvas que derivarán la basura a contenedores de mayor volumen por gravedad.

Cada unidad de transporte pesado trasladará la carga equivalente a cuatro camiones tradicionales hacia la cava final. La logística integrada abarcará la atención de localidades vecinas como Plottier, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

La eliminación del cobro municipal

Respecto al esquema financiero, la tasa ambiental cobrada mediante las facturas de la cooperativa CALF y del municipio quedará sin efecto. La medida comenzará a regir de manera efectiva el próximo primero de diciembre.

El fondo acumulado alcanzó 32.000 millones de pesos, que tras colocaciones financieras ascendieron a 38.700 millones de pesos. «Esos recursos permitirán avanzar con la construcción del nuevo Complejo Ambiental, que dará respuesta a la problemática de los residuos de toda nuestra región metropolitana», afirmó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Durante el anuncio, el gobernador destacó la articulación entre los municipios de la Confluencia y ponderó el liderazgo regional. Asimismo, ratificó una inversión de 200 millones de dólares para garantizar la provisión de agua potable hasta 2040.

La renovación integral del tratamiento final de residuos apunta a modernizar el procesamiento urbano. El municipio capitalino prevé operar el nuevo esquema bajo estándares tecnológicos que reemplacen la metodología del ejido urbano actual.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que se trata de «una renovación tecnológica y de todo el sistema de gestión de los residuos». «La equivalencia es que cuatro camiones recolectores trasvasarán a un camión de mayor porte todo el residuo, y ese será el que se trasladará los 10 kilómetros hasta el nuevo centro de disposición final», describió.