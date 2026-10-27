Femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche: arrancó el juicio contra el policía acusado de dispararle

Las audiencias con tribunal popular se desarrollan en la sala del auditorio judicial de San Carlos de Bariloche bajo las pautas del juez de juicio. Foto Alfredo Leiva.

Un tribunal popular compuesto por 16 ciudadanas y ciudadanos, entre miembros titulares y suplentes, prestó juramento esta mañana en el auditorio del Poder Judicial de Bariloche para dar inicio formal al juicio por jurados que juzgará el femicidio de Estefanía Civardi. Durante las próximas cuatro jornadas, los integrantes del jurado deberán escuchar las pruebas testimoniales, periciales y científicas presentadas por las partes para determinar si el imputado, un integrante de la Policía de Río Negro que llegó al debate en libertad, es penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego, una figura penal que prevé de manera única la pena de prisión perpetua.

El proceso se puso en marcha con las instrucciones iniciales impartidas por el juez de juicio Sergio Pichetto, dando paso inmediato a los alegatos de apertura presentados por la acusación pública, la querella en representación de los familiares directos de la víctima y la defensa técnica del imputado.

Marín se desempeñaba como efectivo de la Policía de Río Negro al momento del hecho. Foto Alfredo Leiva.

La acusación está encabezada por el fiscal jefe Martín Lozada junto a la fiscal del caso Sofía Ocampo. Por su parte, la querella particular es ejercida por los abogados Martín Govetto y Tomás Soto, mientras que la representación legal del agente policial acusado está a cargo del defensor particular Diego Navarro.

15 meses de investigación y la postura de la Fiscalía

Al hacer uso de la palabra durante su alegato de apertura, el fiscal jefe Martín Lozada remarcó de forma tajante que la hipótesis principal del Ministerio Público Fiscal sostendrá que el imputado ejecutó el disparo fatal con su arma reglamentaria que terminó de forma instantánea con la vida de la joven de 22 años. Lozada precisó ante los ciudadanos del jurado que el caso llega a la etapa de debate oral luego de 15 meses de una compleja investigación judicial en la que se analizaron detalladamente diversos testimonios de allegados, pericias científicas multidisciplinarias, análisis de llamadas e informes de comunicaciones telefónicas entre las partes.

En su alocución, el fiscal jefe aseveró enfáticamente que todo el cúmulo de pruebas recabadas en la etapa preparatoria conduce hacia un único camino posible: «El acusado fue el autor del disparo».

Asimismo, la fiscalía buscará acreditar que el hecho se perpetró en un contexto de marcada violencia de género dentro de una relación sentimental reciente, de aproximadamente dos meses de duración, marcada por conductas progresivas de hostigamiento, celos obsesivos y control sobre la víctima.

Entre los puntos clave que se ventilarán ante el tribunal popular, Lozada detalló que Estefanía Civardi tenía la firme intención de poner fin al noviazgo al momento de su muerte.

Explicó además que la pareja se encontraba en absoluta soledad dentro de la vivienda al instante del ataque y denunció maniobras de encubrimiento por parte del policía: «El acusado intentó ocultar su responsabilidad al sostener, desde el primer momento, que su pareja se había quitado la vida».

En esa línea, la fiscalía remarcó que el agente no llamó al servicio de emergencias médicas ni pidió auxilio, sino que se comunicó directamente con compañeros de la fuerza. Hacia el cierre de su intervención, Lozada expresó con dureza que, si alguien merecía compasión en este proceso, era la víctima, a quien «el acusado suprimió de la faz de la tierra, privándola de la posibilidad de contar lo que había vivido durante la relación», tras lo cual solicitó formalmente un veredicto de culpabilidad por el delito triplemente agravado.

La posición de la querella y los argumentos de la defensa

A su turno, los representantes de la querella se adhirieron plenamente a la formulación formulada por el Ministerio Público Fiscal y adelantaron que centrarán su estrategia en visibilizar el sometimiento de violencia de género que padecía Estefanía. Soto y Govetto manifestaron que los testigos expondrán ante el jurado la drástica transformación de conducta que sufrió la joven antes del hecho, reflejada en sensaciones de miedo constante y un marcado aislamiento social de su entorno cercano.

Asimismo, aportarán testimonios que darán cuenta de que el efectivo policial habría ejercido patrones de conducta similares con parejas en relaciones pasadas.

En contraste, el defensor particular Diego Navarro rechazó enfáticamente la acusación y ratificó la postura que el imputado sostuvo desde el inicio de la causa: «La muerte de la joven fue consecuencia de un suicidio».

Navarro cuestionó la interpretación realizada por los peritos oficiales sobre los residuos de disparo hallados en la escena, el material genético recuperado en las muestras y la reconstrucción de la trayectoria del proyectil.

Sostuvo además que los mensajes extraídos del teléfono celular del acusado respaldarán la versión del hecho autoinfligido, confiando en probar la inocencia del policía a través de las pruebas científicas que expondrá la defensa.

El hecho juzgado y la primera jornada de declaraciones

El trágico episodio objeto de juzgamiento ocurrió el 30 de julio de 2025, cerca de las 2 de la madrugada, en una vivienda de la calle Los Radales en San Carlos de Bariloche.

Según la acusación, mientras la víctima se encontraba recostada en una cama del primer piso, el imputado le habría disparado a corta distancia con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Durante esta primera jornada de debate oral, está previsto que presten testimonio allegados, amistades y familiares directos de la víctima.