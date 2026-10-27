RIGI y las PASO: Javier Milei desembarca en Catamarca para la inauguración de una planta de litio junto al gobernador Raúl Jalil

El presidente Javier Milei retoma este martes su agenda territorial y desembarca a las 17 en la provincia de Catamarca. El mandatario encabezará la inauguración de la nueva planta de producción de carbonato de litio de la firma Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.

Si bien, desde la agenda presidencial confirmaron el viaje de Javier Milei a la provincia norteña, no hay precisiones sobre el horario en el que se desarrollará la actividad. Está previsto que durante su estadía también se reuna con militantes de La Libertad Avanza.

La actividad oficial funciona como la segunda escala de una gira nacional centrada en capitalizar los desembolsos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), luego del inicio del recorrido en Bahía Blanca.

El jefe de Estado estará acompañado por su comitiva compuesta por: Karina Milei, Secretaria general de la Presidencia, Diego Santilli, jefe de Gabinete y Luis Caputo, ministro de Economía.

Un nuevo RIGI para Catamarca: los detalles del proyecto que

La planta de Río Tinto se posiciona como una de las inversiones mineras más relevantes del noroeste argentino. El desarrollo busca multiplicar la capacidad extractiva de carbonato de litio en la puna catamarqueña para la exportación de insumos clave en la transición energética.

En paralelo a la agenda institucional en la puna, el ministerio de Economía oficializó la aprobación de un nuevo desarrollo minero a gran escala que se suma al esquema de incentivos. La iniciativa contempla la explotación de un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno con una inversión total declarada de US$ 6.393 millones, de los cuales US$ 3.310 millones corresponden a activos computables bajo el régimen.

De acuerdo con la resolución firmada por el ministro Luis Caputo, las especificaciones técnicas, cronogramas y metas de producción del proyecto contemplan:

Cronograma de inversión: durante los primeros dos años ingresarán US$ 771,5 millones ( US$ 111,6 millones el primer año y US$ 659,9 millones el segundo), con fecha límite al 31 de diciembre de 2028 para alcanzar la inversión mínima computable.



durante los primeros dos años ingresarán ( el primer año y el segundo), con fecha límite al 31 de diciembre de 2028 para alcanzar la inversión mínima computable. Plazos operativos: la etapa de construcción iniciará el 1 de noviembre de 2027 y la puesta en marcha comercial está fijada para el 1 de octubre de 2031 .



la etapa de construcción iniciará el y la puesta en marcha comercial está fijada para el . Proveedores nacionales: el 54% del presupuesto destinado al pago de proveedores, obras e infraestructura se contratará con empresas argentinas.



el del presupuesto destinado al pago de proveedores, obras e infraestructura se contratará con empresas argentinas. Volumen de minado: el plan prevé el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral a lo largo de una vida útil estimada en 23 años .



el plan prevé el procesamiento de de mineral a lo largo de una vida útil estimada en . Capacidad de extracción: la producción anual promedio alcanzará las 160.000 toneladas de concentrado de cobre. En total, proyectan obtener más de 3,4 millones de toneladas de cobre, 2,3 millones de onzas de oro y 41,1 millones de onzas de plata.

La visita se enmarca en la estrategia de la Casa Rosada para ponderar el impacto del RIGI en el último trimestre del año. El esquema de inversiones registrado por el Gobierno nacional contempla 23 desarrollos distribuidos en nueve provincias. Esto representa un total de US$ 49.766 millones.

Tras el paso por Catamarca, el Gabinete nacional continuará con la agenda inversora este jueves en Santa Fe, con Rondas de Negocios del RIGI en Rosario, mientras el Presidente planifica completar visitas a San Juan, Salta, La Pampa, Mendoza y Jujuy antes de fin de año.

La foto política con Raúl Jalil y el avance del diálogo por las PASO

Más allá del impacto económico, la presencia de Milei en la puna catamarqueña guarda una lectura política directa. El gobernador peronista Raúl Jalil participará de la inauguración oficial de Río Tinto y compartirá la primera fotografía pública con el Presidente tras el escenario electoral abierto en Brasil.

En Casa Rosada buscan consolidar la sintonía con los mandatarios provinciales dialoguistas para asegurar el respaldo de sus bloques en el Congreso. El objetivo inmediato del oficialismo es garantizar los votos necesarios para aprobar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al calendario electoral 2027.