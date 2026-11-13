Joven de Cutral Co hallado muerto: la autopsia descartó una muerte violenta

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Emanuel David Celestino Amadore —el joven que era intensamente buscado desde finales de octubre en Cutral Co— confirmó este viernes que falleció por deshidratación y descartó de plano que haya sido víctima de un hecho violento o que hubieran participado terceras personas en su deceso.

Según precisaron fuentes de la investigación tras conocerse los resultados preliminares del Cuerpo Médico Forense, el examen descartó cualquier indicio de criminalidad. «No tiene signos de defensa, no tiene lesiones externas ni internas, no hay signos de lucha; murió de deshidratación, tenía los riñones deshidratados», detalló una fuente ligada al caso a Diario Río Negro.

El hallazgo en una zona rural y la búsqueda

El caso comenzó a tomar forma el pasado miércoles 11 de noviembre por la tarde, cuando un puestero que recorría una zona rural ubicada entre Plaza Huincul y Picún Leufú advirtió la presencia de un cadáver. El hallazgo se produjo en inmediaciones del paraje conocido como Rankil Co, sobre el corredor de la Ruta Provincial 17.

Ficha de búsqueda de la Policía de Neuuqén.

Tras el aviso a las autoridades, tomó intervención el fiscal jefe Gastón Liotard, del Ministerio Público Fiscal. En el lugar, los peritos constataron que el cuerpo se encontraba desnudo y en un avanzado estado de descomposición, lo que evidenciaba que la muerte databa de varios días atrás e impidió su identificación inmediata en la escena.

La identificación por sus tatuajes

Mientras la Justicia aguardaba las pericias forenses, la investigación se cruzó con la búsqueda de Emanuel David Celestino Amadore, cuyo rastro se había perdido el 29 de octubre en la ciudad de Cutral Co.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo tras haber permanecido a la intemperie durante más de diez días, el reconocimiento formal se logró recién en las últimas horas.

Fue la propia familia del joven quien pudo confirmar su identidad, un proceso en el que resultó determinante la detección de una serie de tatuajes particulares que tenía en el cuerpo.