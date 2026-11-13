Cuatro condenados por narcomenudeo en El Chañar: uno irá a prisión efectiva y pagarán multas por más de $17 millones

Cuatro hombres fueron condenados en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes en San Patricio del Chañar, luego de reconocer su responsabilidad penal en acuerdos alcanzados con el Ministerio Público Fiscal. Uno de los involucrados deberá cumplir una pena de prisión efectiva, mientras que los tres restantes recibieron condenas de ejecución condicional. En conjunto, los sentenciados deberán afrontar multas económicas que ascienden a $17.100.000.

Los acuerdos fueron presentados por la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal, y homologados por el juez de garantías Juan Manuel Kees a lo largo de dos audiencias. Dado que las partes renunciaron a los plazos de impugnación, las sentencias quedaron firmes en el mismo acto.

Las condenas y los roles en la maniobra

Durante el avance de la pesquisa, la Fiscalía resolvió descartar la agravante por la intervención organizada de tres o más personas y optó por diferenciar los grados de participación penal según el aporte concreto de cada acusado.

En primer lugar, Ángel Xavier Toscano recibió la pena más severa, de 4 años de prisión efectiva, como autor del delito de comercio de estupefacientes, además de una multa de 60 unidades fijas ($7.200.000). Según se acreditó, vendía cocaína y marihuana desde su domicilio y registró una intensa actividad financiera: entre enero y julio recibió 1.710 transferencias por un monto cercano a los $143 millones. Al allanar su vivienda se incautaron más de 500 gramos de cocaína, marihuana, balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Por otra parte, Walter Eugenio Barrera fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y al pago de 30 unidades fijas ($3.600.000) en calidad de partícipe secundario. La investigación estableció que recibía la droga de un proveedor, la fraccionaba y realizaba entregas bajo la modalidad de delivery a bordo de un Volkswagen Gol. En su casa se secuestraron dosis de cocaína, marihuana y elementos de corte.

Asimismo, Néstor Jorge Gatica recibió también 3 años de prisión condicional y una multa de 30 unidades fijas ($3.600.000) como partícipe secundario. Comercializaba estupefacientes tanto desde un inmueble como mediante repartos a domicilio. Durante el operativo en su propiedad se hallaron 132 gramos de cocaína, marihuana y cinco balanzas de precisión.

Finalmente, Diego Armando Muñoz Arancibia fue sentenciado a 2 años de prisión condicional y una multa de 22,5 unidades fijas ($2.700.000) como partícipe secundario. Colaboraba con el abastecimiento para Toscano y otros involucrados trasladando la sustancia desde Centenario en una camioneta, y utilizaba una cuenta de Mercado Pago a nombre de su pareja para canalizar parte del dinero recaudado.

Denuncias anónimas y rastreo digital

La causa se originó a partir de 12 denuncias anónimas ingresadas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación Neuquén Te Cuida, herramientas que permitieron geolocalizar distintos puntos de venta al menudeo en la localidad.

A partir de esos datos, efectivos del Departamento Antinarcóticos desplegaron tareas de vigilancia y seguimiento, complementadas con el análisis de redes sociales, movimientos en billeteras virtuales e información patrimonial de los sospechosos.

El trabajo culminó el pasado 24 de julio con una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular las bocas de expendio y reunir la prueba clave para lograr las condenas.