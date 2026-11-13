Operativo «Bariloche Blanca»: un perro detectó casi cuatro kilos de cocaína y detuvieron a una pareja

El policía condenado por femicidio en Bariloche conocerá el monto de la pena la próxima semana

Un joven de 21 años y una mujer de 20 fueron detenidos en San Carlos de Bariloche acusados de tenencia de estupefacientes, luego de un allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) en el que se secuestraron 3,8 kilos de clorhidrato de cocaína. La información fue comunicada por la propia PFA.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bariloche, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bariloche.

El origen de la investigación

La causa se inició a partir de un llamado telefónico anónimo recibido en el Comando Delta de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA. La información fue derivada de inmediato a la División Antidrogas Cipolletti, desde donde se dio intervención al juez de Garantías Leandro Gómez Constenla y a la Secretaría Fiscal a cargo de Tomás Labal.

Con las directivas del magistrado, los agentes federales desplegaron diversas tareas de campo y vigilancia en la ciudad cordillerana. A través de estas pesquisas, lograron identificar una vivienda que los sospechosos utilizaban como centro de acopio de la sustancia.

El allanamiento y los secuestros

Con las pruebas reunidas y la correspondiente orden judicial, los efectivos irrumpieron en el inmueble señalado. El procedimiento contó con la asistencia clave del can detector de drogas «Morena», que permitió localizar los estupefacientes ocultos en el lugar.

En el lugar se encontró una importante cantidad de dinero en efectivo.

Como resultado de la requisa, la Policía detuvo a la pareja —ambos de nacionalidad argentina— e incautó los 3,8 kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que serán peritados para determinar posibles ramificaciones de la maniobra.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).