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Política

Weretilneck elevó el presupuesto de Río Negro para el 2027 y la Legislatura lo tratará el 24 de noviembre

La presentación destaca la partida para construcciones, consignando 383 obras, y una inversión de US$ 323 millones.

Redacción

Por Redacción

El gobernador elevó este viernes el presupuesto de la Provincia del año próximo. Foto Archivo.

El gobernador elevó este viernes el presupuesto de la Provincia del año próximo. Foto Archivo.

El presupuesto de Río Negro para el 2027 ingresó a la Legislatura y tendrá tratamiento en la sesión del próximo 24 de noviembre.

El monto estimado de recursos y gastos propuesto para el Estado provincial alcanza $ 4,77 billones. La presentación oficial consigna que representa un aumento del 44% respecto a su similar del 2026.

El incremento llega al 22% cuando se lo compara con la proyección anual de las ejecuciones.

El número total para el año próximo equivale a unos US$ 2.993 millones, mientras que, en ocasión de su presentación, el presupuesto del 2026, de $ 3,31 billones, significaba US$ 2.326 millones.

La propuesta gubernamental prevé una inversión de $508.000 millones de continuidad y de inicio de 383 obras. Esa partida -que se compone con un 49% de financiamiento crediticio- representa US$ 323,5 millones.

Número

$4.778.380.676.981
Ese monto representa un 44% más de su similar del año pasado. La suba llega al 22% si se lo compara con el actual nivel de ejecuciones.

En su elevación, la iniciativa destaca que se “consolida una política de responsabilidad fiscal, fortalecimiento de los servicios públicos y acompañamiento al crecimiento productivo”.

En la planificación de construcciones se contempla una fuerte participación de las obras viales, con un 29,84% del total de la inversión, mientras otro 21,66% pertenece a proyectos de agua y cloacas.

El Presupuesto 2027 sostiene “cuatro grandes objetivos: consolidar la estabilidad fiscal, impulsar el desarrollo productivo y las inversiones estratégicas, fortalecer la infraestructura provincial y avanzar en la modernización y transformación digital del Estado”.

El impacto salarial

Por su parte, la partida salarial fue fijada en $ 2.466.672 millones, es decir, US$ 1.570 millones. Esa asignación -indica la presentación- concentra el 52% del presupuesto total.

De la previsión para Personal, el 40% pertenece a Educación, el 17% a Seguridad y el 16% a Salud Pública. Así, el informe oficial concluye que “el 73% de los agentes públicos cumple funciones directamente vinculadas” con esos servicios esenciales.

Por su parte, el proyecto contempla una estructura de financiamiento integrada por un 52% de recursos de origen nacional, un 34% de recursos provinciales y un 14% proveniente de financiamiento.

En cuanto a la distribución general, el 79% se destina al funcionamiento del Estado, incluyendo salarios, bienes, servicios y transferencias a municipios y comisiones de fomento; el 14% corresponde a obras y equipamiento, mientras que el 7% restante se asigna al cumplimiento de compromisos financieros.

La previsión para los servicios de la deuda pública asciende a los $395.102 millones entre amortizaciones, intereses y comisiones. Totalizan unos US$ 252 millones.

La planificación financiera establece un ratio de deuda del 11% sobre los ingresos netos, en línea con el objetivo de mantener una administración prudente de las obligaciones provinciales.


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El presupuesto de Río Negro para el 2027 ingresó a la Legislatura y tendrá tratamiento en la sesión del próximo 24 de noviembre.

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