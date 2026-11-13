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Sociedad

Bomberos de Neuquén asistieron a un niño que sufrió una convulsión

Posteriormente, personal de la Comisaría 18 quedó a cargo del procedimiento y aguardó la llegada del equipo de salud.

Redacción

Por Redacción

Bomberos asistieron a un niño de un año que habría sufrido una convulsión. Foto: Policía de Neuquén.

Bomberos asistieron a un niño de un año que habría sufrido una convulsión. Foto: Policía de Neuquén.

Personal de la División Bomberos del Cuartel Seis de Neuquén auxilió este viernes al mediodía a un niño de un año que habría sufrido una convulsión. La emergencia ocurrió en la intersección de Casimiro Gómez y Primero de Enero, luego de que su madre solicitara ayuda desde un vehículo.

Según el reporte oficial, los efectivos se encontraban realizando una comisión de servicio cuando advirtieron la situación. De inmediato, brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizar al pequeño.

Posteriormente, personal de la Comisaría 18 quedó a cargo del procedimiento y aguardó la llegada del equipo de salud.


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Personal de la División Bomberos del Cuartel Seis de Neuquén auxilió este viernes al mediodía a un niño de un año que habría sufrido una convulsión. La emergencia ocurrió en la intersección de Casimiro Gómez y Primero de Enero, luego de que su madre solicitara ayuda desde un vehículo.

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