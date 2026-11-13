Estados Unidos suspendió los vuelos de salida en todo el país por graves fallas en el control aéreo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, luego de reportar graves problemas en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La medida habilita el aterrizaje de las aeronaves que ya se encuentran en el aire, pero impide el despegue de los aviones que permanecen en tierra. El organismo detalló que el tráfico de salida continuará detenido hasta nuevo aviso y que los vuelos internacionales de llegada serán evaluados caso por caso.

Antes de extender la restricción a todo el territorio estadounidense, la autoridad aeronáutica había interrumpido las operaciones en Chicago debido a las mismas fallas de comunicación en el control aéreo, según informó la agencia Reuters.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigan el origen del inconveniente. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, aseguró el funcionario a través de sus redes sociales.

El impacto en miles de vuelos y el antecedente histórico

De acuerdo con la aplicación de seguimiento aéreo Flighty, había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día al momento de iniciarse la paralización en todo el país.

Una interrupción de alcance nacional genera repercusiones inmediatas en la red aerocomercial. Incluso si se resuelve en poco tiempo, la medida provocará demoras en miles de servicios. Si la situación se prolonga, esos retrasos derivarán en cancelaciones masivas debido a que las tripulaciones alcanzarán el límite legal de su jornada laboral, provocando un efecto dominó durante todo el fin de semana.

La decisión de la FAA constituye la segunda vez que se detienen todos los despegues a escala nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En aquella oportunidad, se paralizó por completo la aviación civil en el espacio aéreo estadounidense y los aviones en ruta recibieron la orden de aterrizar en los aeropuertos disponibles, según recordó la cadena NBC News.

Como antecedente más cercano, en enero de 2023 la FAA suspendió los vuelos nacionales que aún no habían despegado durante menos de dos horas, a raíz de una falla en el sistema de “Avisos a las Misiones Aéreas”, encargado de alertar a los pilotos sobre distintos riesgos potenciales.